Οι μετοχές της Nvidia εκτοξεύτηκαν μετά τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου – Στα 57 δισ. δολάρια τα έσοδα

Ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών τα αποτελέσματα του γίγαντα των τσιπ
Το λογότυπο της εταιρείας τεχνολογίας Nvidia
REUTERS / Robert Galbraith / File Photo

Η Nvidia παρουσίασε μια ισχυρά έσοδα, ανακοινώνοντας αργά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (19.11.2025) τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου, καταγράφοντας αύξηση στις πωλήσεις των τσιπ που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street.

Τα έσοδα της Nvidia ανήλθαν σε 57,01 δισ. δολάρια αυξημένα κατά 62% σε ετήσια βάση, έναντι 54,92 δισ. δολάρια, που υπολόγιζαν οι αναλυτές. Τα κέρδη ανά μετοχή 1,30 δολάρια προσαρμοσμένα έναντι 1,25 δολάρια που εκτιμούσαν οι αναλυτές. Οι μετοχές του κατασκευαστή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης εκτινάχθηκαν κατά περισσότερο από 4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές σήμερα το πρωί (20.11.2025), έχοντας ήδη ενισχυθεί κατά 2,9% νωρίτερα την Τετάρτη.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα καθαρά έσοδα του τριμήνου αυξήθηκαν κατά 65% σε 31,91 δισ. δολάρια, ή 1,30 δολάρια ανά μετοχή, από 19,31 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 78 σεντς ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η Nvidia έχει γίνει η πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία, κυρίως λόγω της αμείωτης ζήτησης για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της, τα λεγόμενα GPU. Η Nvidia έχει ως πελάτες τις Microsoft, Amazon, Google, Oracle και Meta.

Τα τσιπ της χρησιμοποιούνται από όλες τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας για την ανάπτυξη νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

