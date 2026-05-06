Jumbo: «Βαρίδι» η Ρουμανία, με πτώση πωλήσεων 15% τον Απρίλιο

O όμιλος Jumbo σημείωσε αύξηση των πωλήσεων περίπου 4% κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, με τη θετική πορεία του ομίλου στην Ελλάδα (+7%) και τη Βουλγαρία (+9%) να αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό τις πιέσεις που καταγράφονται στη ρουμανική αγορά (-7%) και την Κύπρο (+2%).

Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος Jumbo, τον Απρίλιο του 2026, οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν χαμηλότερα κατά περίπου -4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και οι πρώτες ημέρες του Μαΐου καταδεικνύουν τάσεις εξομάλυνσης της πορείας των πωλήσεων, σε πλήρη εναρμόνιση με το guidance (+5%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Ρουμανία, η αγορά παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης, κυρίως λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και της συγκρατημένης καταναλωτικής δαπάνης. Παράλληλα, η πολιτική αβεβαιότητα των τελευταίων ημερών διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αποδυνάμωση του τοπικού νομίσματος (RON) έναντι του ευρώ.

Πάραυτα, ο επενδυτικός σχεδιασμός του ομίλου Jumbo για τη ρουμανική αγορά παραμένει αμετάβλητος, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του oμίλου στην εν λόγω αγορά. Εντός του 2026 αναμένεται η λειτουργία νέου καταστήματος στο Baia Mare, καθώς και του νέου Giga κέντρου διανομής (60.000 τ.μ.), επένδυση που αποτελεί βασικό πυλώνα για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στη χώρα.

Στην Ελλάδα, τον Απρίλιο του 2026 οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), ήταν μειωμένες κατά περίπου 1,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά, για το πρώτο τετράμηνο του έτους 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Κύπρο, οι πωλήσεις των καταστημάτων (φυσικών και ηλεκτρονικού), κατά τον Απρίλιο του 2026, σημείωσαν μείωση 3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά, οι πωλήσεις στην Κύπρο για το πρώτο τετράμηνο του 2026 είναι αυξημένες κατά περίπου 2%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι πωλήσεις του δικτύου στη Βουλγαρία, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (https://www.e-jumbo.bg/bg/), κατέγραψαν αύξηση κατά περίπου 2% τον Απρίλιο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά, οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το πρώτο τετράμηνο του 2026 είναι αυξημένες κατά περίπου 9%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι πωλήσεις του δικτύου στη Ρουμανία, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro), σημείωσαν μείωση της τάξης του -15% περίπου τον Απρίλιο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το πρώτο τετράμηνο του 2026 είναι μειωμένες κατά περίπου 7%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.