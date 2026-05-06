Επιχειρήσεις

Jumbo: «Βαρίδι» η Ρουμανία, με πτώση πωλήσεων 15% τον Απρίλιο

Αντίβαρο αποτελούν οι επιδόσεις του ομίλου σε Ελλάδα και Βουλγαρία
Κατάστημα Jumbo
Κατάστημα Jumbo

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

O όμιλος Jumbo σημείωσε αύξηση των πωλήσεων περίπου 4% κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, με τη θετική πορεία του ομίλου στην Ελλάδα (+7%) και τη Βουλγαρία (+9%) να αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό τις πιέσεις που καταγράφονται στη ρουμανική αγορά (-7%) και την Κύπρο (+2%).

Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος Jumbo, τον Απρίλιο του 2026, οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν χαμηλότερα κατά περίπου -4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και οι πρώτες ημέρες του Μαΐου καταδεικνύουν τάσεις εξομάλυνσης της πορείας των πωλήσεων, σε πλήρη εναρμόνιση με το guidance (+5%).

Στη Ρουμανία, η αγορά παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης, κυρίως λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και της συγκρατημένης καταναλωτικής δαπάνης. Παράλληλα, η πολιτική αβεβαιότητα των τελευταίων ημερών διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αποδυνάμωση του τοπικού νομίσματος (RON) έναντι του ευρώ.

Πάραυτα, ο επενδυτικός σχεδιασμός του ομίλου Jumbo για τη ρουμανική αγορά παραμένει αμετάβλητος, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του oμίλου στην εν λόγω αγορά. Εντός του 2026 αναμένεται η λειτουργία νέου καταστήματος στο Baia Mare, καθώς και του νέου Giga κέντρου διανομής (60.000 τ.μ.), επένδυση που αποτελεί βασικό πυλώνα για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στη χώρα.

Στην Ελλάδα, τον Απρίλιο του 2026 οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), ήταν μειωμένες κατά περίπου 1,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά, για το πρώτο τετράμηνο του έτους 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην Κύπρο, οι πωλήσεις των καταστημάτων (φυσικών και ηλεκτρονικού), κατά τον Απρίλιο του 2026, σημείωσαν μείωση 3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά, οι πωλήσεις στην Κύπρο για το πρώτο τετράμηνο του 2026 είναι αυξημένες κατά περίπου 2%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι πωλήσεις του δικτύου στη Βουλγαρία, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (https://www.e-jumbo.bg/bg/), κατέγραψαν αύξηση κατά περίπου 2% τον Απρίλιο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά, οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το πρώτο τετράμηνο του 2026 είναι αυξημένες κατά περίπου 9%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι πωλήσεις του δικτύου στη Ρουμανία, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro), σημείωσαν μείωση της τάξης του -15% περίπου τον Απρίλιο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το πρώτο τετράμηνο του 2026 είναι μειωμένες κατά περίπου 7%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
118
108
107
99
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo