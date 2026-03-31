ΟΛΠ: Ρεκόρ εσόδων και ισχυρές επιδόσεις το 2025 – Στα 132,3 εκατ. τα EBITDA

Ισχυρές αντοχές και νέα υψηλά μεγέθη καταγράφει για το 2025 ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως στρατηγικού κόμβου της ελληνικής οικονομίας, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών αναταράξεων στη ναυτιλία και το εμπόριο.

Τα συνολικά έσοδα του ΟΛΠ ανήλθαν σε 250,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,6% σε ετήσια βάση, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 132,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2,2%.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 86,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή υποχώρηση 1,5%, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαχείριση των πιέσεων σε ένα ασταθές περιβάλλον. Τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν στα 149,8 εκατ. ευρώ, διατηρώντας ισχυρή ρευστότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η διοίκηση προτείνει μέρισμα 1,896 ευρώ ανά μετοχή, διατηρώντας ουσιαστικά αμετάβλητη τη μερισματική πολιτική και επιστρέφοντας το 55% των καθαρών κερδών στους μετόχους.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, η κρουαζιέρα αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας ρεκόρ επιβατικής κίνησης και αύξηση εσόδων κατά 24,8%, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του Πειραιά ως κορυφαίου home port στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αντίθετα, ο σταθμός αυτοκινήτων εμφάνισε μικρή κάμψη (-5,4%), λόγω της σύγκρισης με τα αυξημένα έσοδα αποθήκευσης του 2024, ενώ το φορτίο διαμετακόμισης κινήθηκε δυναμικά (+17,6%), επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα του λιμένα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επίδοση του Προβλήτα Ι, που ενίσχυσε τα έσοδά του κατά 17% και για πρώτη φορά κατέγραψε καθαρή κερδοφορία, ενώ οι Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ σημείωσαν αύξηση εσόδων 10,8%, παρά τη μείωση της διακίνησης στο δεύτερο εξάμηνο.

Συνολικά, ο τομέας των εμπορευματοκιβωτίων επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, εν μέσω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα και των περιορισμών στη διώρυγα του Σουέζ.

Στον αντίποδα, η ακτοπλοΐα κατέγραψε σημαντική μείωση εσόδων (-28,4%), ως αποτέλεσμα της μείωσης των λιμενικών τελών από τον Μάιο του 2025, σε συνεννόηση με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων. Παρά τη μείωση των εσόδων, η επιβατική και οχηματική κίνηση ενισχύθηκε, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο του Πειραιά στη νησιωτική συνοχή.

Την ίδια ώρα, η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη διατήρησε υψηλό επίπεδο δραστηριότητας, αν και τα έσοδα υποχώρησαν κατά 7,2%, λόγω της προγραμματισμένης συντήρησης δεξαμενής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ, Su Xudong, δήλωσε: «Το 2025 επιβεβαίωσε τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του Οργανισμού, με ισχυρές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις. Μέσα σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον πετύχαμε νέα θετικά αποτελέσματα, ενώ συνεχίσαμε να επενδύουμε συστηματικά στο μέλλον του λιμένα. Αυτό αποδεικνύει τη δύναμη της στρατηγικής μας και την αφοσίωση των εργαζομένων της ΟΛΠ ΑΕ. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε τη στρατηγική μας, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας και στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του λιμένα και της ελληνικής οικονομίας».