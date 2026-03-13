Όμιλος Σαράντη: Αύξηση πωλήσεων και νέες επενδύσεις βλέπει το 2026

Με ισχυρή λειτουργική βάση, σαφή στρατηγικό οδικό χάρτη και αυξημένη οργανωτική ανθεκτικότητα εισέρχεται στο 2026 ο Όμιλος Σαράντη. Η διοίκηση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν χθες (12.3.2026) στο πλαίσιο ενημέρωσης αναλυτών, παραμένει επικεντρωμένη στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής της και στην περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας και των περιθωρίων κέρδους.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, σύμφωνα με την διοίκηση, επηρεάζουν το κόστος ορισμένων κατηγοριών, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών πετρελαίου και logistics. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική του Ομίλου Σαράντη το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει έλεγχο λειτουργικού κόστους, αναπροσαρμογή προωθητικών ενεργειών και αναπροσαρμογή τιμών, εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αντισταθμιστεί η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών.

Για το 2026, η διοίκηση αναμένει καθαρές πωλήσεις στα 620 εκατ. ευρώ (+3,4% από το 2025), EBITDA 97 εκατ. ευρώ (αύξηση 9% σε σύγκριση με το EBITDA 2025 που διαμορφώθηκε στα 89 εκατ. ευρώ). Το περιθώριο EBITDA αναμένεται να διαμορφωθεί στο 15,6% για το 2026 (αυξημένο κατά 76 μονάδες βάσης από το 2025). Αναφορικά με τις επενδύσεις για το 2026, αναμένεται οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) να διαμορφωθούν στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) αναμένεται να ανέλθουν σε 63 εκατ. ευρώ για το 2026.

Εστιάζοντας στο 2025, η διοίκηση ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση της μονάδας Stella Pack στην Πολωνία, η οποία αναμένεται να αποφέρει από το 2026 απτά οφέλη σε όρους αποδοτικότητας, βιώσιμης λειτουργίας και εξοικονόμησης κόστους. Επίσης, προχώρησαν οι επενδύσεις για την επέκταση του εργοστασίου στα Οινόφυτα, με την υλοποίηση του έργου να συνεχίζεται εντός του 2026, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη στήριξη της αυξανόμενης ζήτησης στην κατηγορία προϊόντων ομορφιάς, περιποίησης δέρματος και αντηλιακής προστασίας.

Παράλληλα, οι διεθνείς πρωτοβουλίες ανάπτυξης συνέχισαν να αποκτούν δυναμική, με την επέκταση της μάρκας αντηλιακών προϊόντων Carroten σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της εταιρείας. Επίσης, ενισχύεται η παρουσία της εταιρείας στις ΗΠΑ, με επιπλέον κωδικούς προϊόντων που έχουν ήδη προγραμματιστεί, υποστηρίζοντας την περαιτέρω διείσδυση στην αγορά και ενισχύοντας την ανάπτυξη σε στρατηγικά σημαντικές αγορές. Την ίδια στιγμή, ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται η Αυστραλία, το Μεξικό, η Λατινική Αμερική και η Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια του 2025 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εγκατάστασης του SAP S/4HANA σε πολλαπλές χώρες, καθώς και η ολοκλήρωση του προγράμματος Ενοποιημένου Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (IBP). Επιπλέον, το δεύτερο κύμα χωρών που εντάχθηκαν στο SAP S/4HANA ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2026 για τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενισχύοντας περαιτέρω την ενοποίηση των συστημάτων και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα σε ολόκληρο τον Όμιλο.

Οι πωλήσεις το 2025 ανήλθαν σε 599,6 εκατ. ευρώ παραμένοντας σταθερές σε σύγκριση με τα 600,1 εκατ. ευρώ το 2024. Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένης της Stella Pack Ουκρανίας, από την οποία ο Όμιλος αποεπένδυσε τον Φεβρουάριο του 2025, οι πωλήσεις για το 2025 κατέγραψαν αύξηση 0,4%. Τα επώνυμα προϊόντα αυξήθηκαν κατά 1,5% συνολικά, με τα Top-15 HERO προϊόντα να αυξάνονται κατά 3,4%, υπεραποδίδοντας έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία σημείωσαν μείωση κατά 14,6%. Η ανάπτυξη των πωλήσεων ήταν ιδιαίτερα ισχυρή σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, όπου καταγράφηκε άνοδος 60%, συμβάλλοντας σημαντικά στη συνολική επίδοση των επώνυμων προϊόντων. Η συνεχής εστίαση στην αύξηση των περιθώριων κέρδους οδηγεί σε ισχυρή αύξηση των EBITDA και EBIT.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2025 διαμορφώθηκαν στα 89,0 εκατ. ευρώ έναντι 81,6 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 9,1%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 14,8% έναντι 13,6% το 2024, αυξημένο κατά 124 μονάδες βάσης συγκριτικά με το 2024. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 67,0 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 10,0% σε σύγκριση με το 2024 (2024 EBIT 61,0 εκατ. ευρώ). Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 11,2% το 2025 έναντι 10,2% το 2024, αυξημένο κατά 102 μονάδες βάσης, αντανακλώντας τη βελτίωση του προϊοντικού μείγματος, την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 53,1 εκατ. ευρώ το 2025 σε σύγκριση με τα 46,0 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 15,3%.

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2025 εισπράχθηκε η πρώτη δόση των 20,6 εκατ. ευρώ από την πώληση του μεριδίου του Ομίλου στην Estee Lauder το 2022 (η τελευταία δόση έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2028), ενισχύοντας περαιτέρω την καθαρή ταμειακή θέση του Ομίλου.