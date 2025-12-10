Παπασταύρου για ΑΔΜΗΕ: Δεν θα δοθεί πλειοψηφικό πακέτο στους ιδιώτες

Τη θέση της κυβέρνησης αναφορικά με τις πιθανές ιδιοκτησιακές αλλαγές στον ΑΔΜΗΕ ξεκαθάρισε σήμερα (10.12.25) ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, αποσαφήνισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο να αποκτήσει ιδιώτης το 51% του ΑΔΜΗΕ, καθώς πρόκειται για κρίσιμη εθνική υποδομή.

Με τον τρόπο αυτό, έδωσε τέλος στα σενάρια που ήθελαν ξένες εταιρείες να αποκτούν ένα τόσο μεγάλο μερίδιο. Πάντως, ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε ότι μπορεί να συζητηθεί η συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων σε μικρότερο βαθμό.

Όλα αυτά ενώ η κυβέρνηση διερευνεί τρόπους να στηριχθεί οικονομικά ο διαχειριστής, προκειμένου να μπορεί να φέρει εις πέρας το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα τα επόμενα χρόνια, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλα έργα όπως οι διασυνδέσεις των νησιών. Ανάμεσα στις πιθανές λύσεις περιλαμβάνεται η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και η αναπροσαρμογή των υφιστάμενων μεριδίων που διαθέτει το Δημόσιο και οι Κινέζοι της State Grid.

Ταυτόχρονα, αμερικανικό ενδιαφέρον έχει εκφραστεί ήδη για συμμετοχή στη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, Great Sea Interconnector. Ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο σήμερα για ενδιαφέρον τόσο από ιδιωτικούς, όσο και από κρατικούς αμερικανικούς φορείς.