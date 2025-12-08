Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Η Αρχή μετασχηματίζεται για να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποτελεί πυλώνα ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και φιλικού προς τις επιχειρήσεις φορολογικού περιβάλλοντος, που υπηρετεί διεθνώς το ανανεωμένο επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας σήμερα (8.12.2025) στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum, στην Νέα Υόρκη.

Μεταξύ άλλων ο Γιώργος Πιτσιλής τόνισε ότι η ΑΑΔΕ προχωρά στον διαρκή και σταθερό μετασχηματισμό της – από μία παραδοσιακή φορολογική διοίκηση σε μία σύγχρονη, ευέλικτη, ψηφιοποιημένη φορολογική υπηρεσία, ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός διεθνούς και ανταγωνιστικού επενδυτικού περιβάλλοντος».

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών (όπως η λειτουργία της πλατφόρμας myDATA και άλλων ψηφιακών εργαλείων) απλοποιεί τη φορολογική συμμόρφωση, μειώνει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τις διαδικασίες, καθιστώντας τις ταυτόχρονα πιο διαφανείς και προσβάσιμες για επιχειρήσεις και επενδυτές. Αυτό – όπως επισήμανε – ενισχύει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων».

Πρόσθεσε δε πως «η ΑΑΔΕ επενδύει σε νέες τεχνολογίες και σε επεξεργασία δεδομένων (data analytics), με στόχο να παρέχει υπηρεσίες, που επιτρέπουν προβλεψιμότητα και σταθερότητα – κρίσιμα στοιχεία για επιχειρήσεις, που θέλουν να επενδύσουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός πιο φιλικού και πιο ασφαλούς φορολογικού περιβάλλοντος για όλους».

Κλείνοντας, ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε τη δέσμευση της ΑΑΔΕ στο ρόλο της ως ενισχυτή της ανάπτυξης και εκ των εγγυητών ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος για τη χώρα, προσφέροντας πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις – ελληνικές και διεθνείς – που επιλέγουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία τόσο για την εθνική οικονομία, όσο και για το κοινωνικό σύνολο.