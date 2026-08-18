Πλαστικά Κρήτης: Κοντά στην εξαγορά του 100% της μαροκινής Naturplas

Σε συμφωνία για την εξαγορά του 100% της μαροκινής Naturplas Industrial SARL (NPI) προχωρά η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης, ενισχύοντας την παραγωγική της παρουσία στις διεθνείς αγορές πλαστικών προϊόντων για αγροτικές εφαρμογές.

Η Πλαστικά Κρήτης ενημέρωσε για το ότι έχει υπογράψει Επιστολή Πρόθεσης για την εξαγορά του 100% των μετοχών της μαροκινής εταιρίας Naturplas Industrial SARL (ΝΡΙ), παραγωγού πλαστικών φύλλων για κάλυψη θερμοκηπίων και άλλες αγροτικές χρήσεις.

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Η ΝΡΙ πραγματοποίησε το 2025 πωλήσεις 12,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 οι πωλήσεις της εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 20 εκατ. ευρώ. Η εταιρία διαθέτει σύγχρονη βιομηχανική μονάδα στο Τετουάν κι ολοκλήρωσε στις αρχές του 2026 επένδυση σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό, που υπερδιπλασιάζει την παραγωγική της δυναμικότητα και δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη διεθνή παρουσία και την παραγωγική βάση του ομίλου καθώς το Μαρόκο διαθέτει πολύ μεγάλη και αναπτυσσόμενη τοπική αγορά, ανταγωνιστικό κόστος πρώτων υλών, ενέργειας και εργασίας, καθώς και ευνοϊκή γεωγραφική θέση και εμπορικές συμφωνίες που διευκολύνουν τις εξαγωγές προς την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου τριμήνου και η αξία της θα προσδιοριστεί με βάση συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία της μαροκινής εταιρίας. Η εταιρεία τονίζει ότι θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της συναλλαγής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.