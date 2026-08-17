Η Nestle στρέφεται στους χρήστες φαρμάκων απώλειας βάρους – Πού επενδύει

Tην αλματώδη αύξηση της ζήτησης φαρμάκων για την απώλεια βάρους GLP-1 επιχειρεί να εκμεταλλευτεί η Nestle χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και την επιστήμη της διατροφολογίας για την ανάπτυξη προϊόντων που απευθύνονται σε εκατομμύρια καταναλωτές που λαμβάνουν φάρμακα όπως Ozempic και Wegovy.

Η ανάπτυξη τέτοιων φαρμάκων από την Novo Nordisk και την Eli Lilly έχει τροφοδοτήσει τις ανησυχίες των επενδυτών ότι τα φάρμακα που καταστέλλουν την όρεξη θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μόνιμη μείωση της ζήτησης από καταναλωτές συσκευασμένων τροφίμων, σνακ και ποτών, με την Nestle να βλέπει στη νέα τάση μια επιχειρηματική ευκαιρία.



Η πολυεθνική εταιρεία πιστεύει ότι τα φάρμακα δημιουργούν μια νέα αγορά για προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν τις παρενέργειες από την απώλεια βάρους σε σύντομο χρόνο. Ο επικεφαλής τεχνολογίας, Στέφαν Πάλτσερ, δήλωσε στο Reuters ότι η Nestle χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες για να αναλύσει την κλινική έρευνα, να εντοπίσει συνδυασμούς θρεπτικών συστατικών και να αναπτύξει προϊόντα προσαρμοσμένα στους χρήστες του GLP-1.

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«Είμαστε σε καλή θέση με το χαρτοφυλάκιο. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για την εταιρεία μας», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το υλικό που έχει στη διάθεσή του το Reuters οι παρενέργειες που σχετίζονται με την ταχεία απώλεια βάρους είναι μεταξύ άλλων η απώλεια μυϊκής μάζας και η απώλειας λίπους στο πρόσωπο, τις οποίες η Nestle εκτιμά ότι μπορεί να αντιμετωπίσει με νέα προϊόντα.

Χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να επεξεργαστεί μεγάλου όγκου κλινικές έρευνες και να εντοπίσει συνδυασμό θρεπτικών συστατικών που μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της μυϊκής υγείας και την ενυδάτωση.

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Η Nestle άρχισε να προσθέτει πρωτεΐνη κολλαγόνου στα προϊόντα της με την επωνυμία Vital Proteins για να αντιμετωπίσει ανησυχίες σχετικά με την υγεία του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών που συνδέονται με την ταχεία απώλεια βάρους. Ανακάλυψε επίσης έναν συνδυασμό δύο μικροθρεπτικών συστατικών τα οποία βιομηχανοποίησε, καθώς διεγείρουν την ανάπτυξη του μυϊκού ιστού. Αφενός παρέχουν πρωτεΐνη και αφετέρου διεγείρουν τον μυϊκό ιστό να αναπτυχθεί ξανά ταχύτερα.



Η Nestle δοκιμάζει επίσης προσομοιώσεις καταναλωτών με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να προβλέπουν πώς θα αντιδράσουν οι αγοραστές σε νέα προϊόντα και ισχυρισμούς για την υγεία πριν φτάσουν στα ράφια.

Ας σημειωθεί ότι περίπου 16 εκατομμύρια Αμερικανοί λαμβάνουν φάρμακα GLP-1, σύμφωνα με την Boston Consulting Group, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί απότομα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτό δικαιολογεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά εταιρειών όπως η Nestle.