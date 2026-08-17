Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA 184,8 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο – Στην τελική ευθεία για την εξαγορά της evoke

Έσοδα 544,2 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA (AEBITDA) 184,8 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Bally’s Intralot στο α’ εξάμηνο του 2026, με το αντίστοιχο

περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 34%, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία.

Η επίδοση της Bally’s Intralot σε επίπεδο εσόδων και κερδοφορίας επηρεάστηκε από την εποχικότητα της αγοράς στην Τουρκία και από τη χρονική κατανομή των jackpot στις ΗΠΑ, καθώς δεν καταγράφηκαν σημαντικά jackpot κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

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Η ενοποίηση της Bally’s International Interactive προσέθεσε 377,6 εκατ. ευρώ στα έσοδα του ομίλου και 132,8 εκατ. ευρώ στο AEBITDA (35,2% περιθώριο AEBITDA).

Η ανοδική πορεία των εσόδων στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίστηκε και κατά το β’ τρίμηνο, με το ρυθμό ανάπτυξης σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας να επιταχύνεται σε 11,6% σε σχέση με πέρυσι, από 10,5% κατά το α’ τρίμηνο.

Η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του διαδικτυακού gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο από 21% σε 40%, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2026, είχε αντίκτυπο περίπου 34 εκατ. ευρώ κατά το β’ τρίμηνο ενώ το 65% της φορολογικής επιβάρυνσης αντισταθμίστηκε μέσω της αύξησης των εσόδων και της βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους.

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Η pro forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για τη δωδεκάμηνη περίοδο διαμορφώνεται σε έσοδα 1,060 δισ. ευρώ και AEBITDA 399,9 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο 37,7%.

Η συνολική ρευστότητα ανήλθε σε 287,3 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, αποτελούμενη από ταμειακά διαθέσιμα 192,3 εκατ. (περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων) και αδιάθετο υπόλοιπο 95 εκατ. ευρώ από την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,618 δισ. ευρώ στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2026, η Bally’s Intralot ανακοίνωσε την ανάθεση 15ετούς άδειας εποπτείας ηλεκτρονικών μηχανημάτων

τυχερών παιγνίων στη Βικτώρια της Αυστραλίας, καθώς και νέας σύμβασης διάρκειας έως 12 ετών με την Κρατική Λοταρία της Χιλής. Τον Μάιο, ο όμιλος ανακοίνωσε νέα σύμβαση με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα, ενώ τον Ιούνιο την επιλογή του ως νέου παρόχου τεχνολογικών λύσεων λοταρίας της OLG (Ontario Lottery & Gaming Corporation).

Η εξαγορά της evoke

Στις 5 Ιουνίου 2026, ο Όμιλος Bally’s Intralot ανακοίνωσε την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της evoke plc, με τη διαδικασία λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και τις ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιγνίων να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, η διαδικασία έγκρισης από τους μετόχους προχωρά μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement), με επόμενο ορόσημο τη γενική συνέλευση της evoke plc σήμερα 17 Αυγούστου 2026. Έχει ήδη εξασφαλιστεί πρόθεση στήριξης της συναλλαγής από μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό άνω του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της evoke. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξακολουθεί να τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και της έγκρισης των μετόχων.

Σημειώνεται ότι στις 27 Ιουλίου 2026, η Bally’s Intralot S.A. ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση εξασφαλισμένων δανειακών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας (Senior Secured Term Facilities) σε λίρες Μεγάλης Βρετανίας με θεσμικούς δανειστές ύψους 261,8 εκατ. λιρών (ισοδύναμο με περίπου 306,0 εκατ. ευρώ). Η συμφωνία αυτή παρέχει στον όμιλο σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία και του εξασφαλίζει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του συνολικού στρατηγικού του σχεδίου.