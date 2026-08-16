BGS Alcohols: Στρατηγική επένδυση 7,6 εκατ. ευρώ για νέα μονάδα αιθανόλης στην Πάτρα

Σημαντική χρηματοδοτική «ανάσα» για την επένδυση της BGS Alcohols στην Πάτρα, αποτελεί η έγκριση για εκταμίευση 7,6 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόκειται για την ενδιάμεση πληρωμή της στρατηγικής επένδυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής αιθανόλης στην Πάτρα, μετά την πιστοποίηση ότι έχει ολοκληρωθεί το 40% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

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Η νέα μονάδα αιθανόλης στην Πάτρα αποτελεί επένδυση συνολικού ύψους 34,29 εκατ. ευρώ και έχει ενταχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων. Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται σε 19,07 εκατ. ευρώ και προέρχεται από το πρόγραμμα «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Εκταμίευση 7,6 εκατ. ευρώ για την επένδυση

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, το ακριβές ποσό της ενδιάμεσης πληρωμής ανέρχεται σε 7.608.426,74 ευρώ.

Η πιστοποίηση της ενδιάμεσης προόδου του έργου εκδόθηκε στις 10 Ιουλίου 2026, ενώ η εταιρεία είχε υποβάλει το σχετικό αίτημα πληρωμής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

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Το ποσό μεταφέρεται από τον ειδικό λογαριασμό του υπουργείου Ανάπτυξης στον ειδικό δεσμευμένο καταπιστευτικό λογαριασμό της εταιρείας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στη συνέχεια αποδεσμεύεται προς την BGS Alcohols.

Νέα καθετοποιημένη μονάδα αιθανόλης στην Πάτρα

Η επένδυση αφορά τη δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής αιθανόλης στην Πάτρα.

Η μονάδα θα παράγει αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα γεωργικής προέλευσης, ενώ παράλληλα προβλέπεται αξιοποίηση των παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, θα παράγεται DDGS για χρήση σε ζωοτροφές, ενώ προβλέπεται και ανάκτηση διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Η BGS Alcohols με ιστορία από το 1895

Η BGS Alcohols δραστηριοποιείται στην παραγωγή αιθανόλης, αποσταγμάτων και κρασιών και έχει τη βάση της στην Πάτρα, όπου λειτουργεί το βιομηχανικό αποστακτήριό της.

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά το 1895, όταν ιδρύθηκε από την οικογένεια Σπηλιοπούλου στο λιμάνι της Πάτρας. Αρχικά αξιοποιούσε τις πλεονάζουσες σταφίδες για την παραγωγή αλκοόλης, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε σημαντικό παραγωγό καθαρής αλκοόλης, brandy και Μαυροδάφνης.

Το 2022 η εταιρεία πέρασε σε νέα ιδιοκτησία, με επενδυτές με επικεφαλής τον Δημήτρη Χανδρή και τον Harry Smith να αναλαμβάνουν την ανάπτυξη της BGS Alcohols και την ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η νέα επένδυση στην Πάτρα ενισχύει την παραγωγική βάση της εταιρείας και αποτελεί μία ακόμη μεγάλη βιομηχανική επένδυση που υλοποιείται με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης.