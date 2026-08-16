H Cosmos Sport κερδίζει μερίδια στην αγορά αθλητικών ειδών υπό την ομπρέλα της JD

Ισχυρή ανάπτυξη, με όρους πωλήσεων και κερδοφορίας, σημειώνει η αλυσίδα αθλητικών ειδών Cosmos Sport, μέλος του ομίλου JD, που εξαγόρασε την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου το 2021.

Οι πωλήσεις της αλυσίδας Cosmos Sport, που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο, το 2025 ανήλθαν σε 212,2 εκατ. ευρώ από 182,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με αύξηση 16,15% ενώ στον τομέα της κερδοφορίας, τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν σε 15,5 εκατ. ευρώ, με αύξηση 56,6%.

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Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν πάνω από τα 92 εκατ. ευρώ από 79,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 39,45 εκατ. ευρώ από 31,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα προς διάθεση της εταιρείας, η οποία έχει μηδενικό δανεισμό, ανήλθαν σε 45,4 εκατ. ευρώ και η διοίκηση προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Cosmos Sports που ιδρύθηκε στην Κρήτη από την οικογένεια Τσικνάκη το 1982, είναι κατά 80% θυγατρική της JD Sports Fashion Europe Holdings Limited η οποία με τη σειρά της είναι 100% θυγατρική της JD Sports Fashion PLC με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η Cosmos Sport, με επικεφαλής τον Μιχάλη Τσικνάκη, στρατηγικά εστιάζει στην παροχή ολοκληρωμένης πολυκαναλικής (omnichannel) εμπειρίας στον καταναλωτή και βραχυπρόθεσμα επικεντρώνεται στην ενίσχυση των πωλήσεων και στη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αυξημένης ανταγωνιστικότητας και μεταβλητότητας που επικρατούν στον κλάδο αθλητικών ειδών.

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Δίκτυο 96 καταστημάτων στην Ελλάδα και 11 στην Κύπρο

Η εταιρεία απασχολεί σχεδόν 1.370 εργαζόμενους και αριθμεί 96 καταστήματα στην Ελλάδα με πέντε εμπορικές επωνυμίες (Cosmos Sport, JD, Sneaker10, Slamdunk, Rundome), εκ των οποίων 28 στον Νομό Αττικής και 8 στον Νομό Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, διαθέτει 5 ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και παρουσία στην Κύπρο με 11 καταστήματα.

Σε εκκρεμότητα η προσφυγή για το πρόστιμο

Εντωμεταξύ, σε νομική εκκρεμότητα είναι η προσφυγή της Cosmos Sport στις 27/1/2025 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή με την οποία της επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 500.000 ευρώ για δύο φερόμενες παραβάσεις. Το θέμα έχει προσδιοριστεί προς συζήτηση την 10η Νοεμβρίου 2026.