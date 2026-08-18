Pony AI: Εκτοξεύθηκαν κατά 69% τα έσοδα από τα αυτόνομα robotaxi

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η Pony AI στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τα έσοδα από τις υπηρεσίες robotaxi να ενισχύονται σημαντικά και να αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το ένα τρίτο του συνολικού κύκλου εργασιών της.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Pony AI, οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 69% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 36,2 εκατ. δολάρια. Η μεγαλύτερη ώθηση προήλθε από τον κλάδο των robotaxi, όπου τα έσοδα εκτινάχθηκαν στα 12,1 εκατ. δολάρια, από μόλις 1,5 εκατ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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Παρά την ισχυρή αύξηση των εσόδων, η κερδοφορία παραμένει σημαντική πρόκληση για την εταιρεία. Οι καθαρές ζημιές διευρύνθηκαν στα 59,8 εκατ. δολάρια, έναντι 53,1 εκατ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pony AI, James Peng, δήλωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί τον σχεδιασμό της για το σύνολο του έτους, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι θα ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο που έχει θέσει για τα έσοδα από τις υπηρεσίες robotaxi.

Επεκτείνεται εκτός Κίνας

Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων, η Pony AI επιταχύνει την επέκτασή της στις διεθνείς αγορές. Η εταιρεία έχει ενισχύσει τον στόχο για τον στόλο των robotaxi που σχεδιάζει να διαθέτει, ενώ οι πρόσφατες συμφωνίες συνεργασίας με εταιρείες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και η Uber, αυξάνουν σημαντικά τις προοπτικές ανάπτυξης.

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Η Pony AI εκτιμά πλέον ότι οι προγραμματισμένες αλλά και πιθανές αναπτύξεις του στόλου της στο εξωτερικό θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 4.000 robotaxi.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων αυτόνομης οδήγησης εντείνεται.

Σημειώνεται ότι και η WeRide, ανταγωνίστρια της Pony AI, ανακοίνωσε πρόσφατα σημαντική αύξηση των εσόδων της. Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 82%, ωστόσο η διεύρυνση των ζημιών και η διατήρηση των προβλέψεων για το σύνολο του έτους άσκησαν πιέσεις στη μετοχή της.