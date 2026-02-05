Πως σχεδιάζει να υλοποιήσει η ΔΕΗ το μεγάλο data center της Κοζάνης

Στη φάση της προετοιμασίας μπαίνει το μεγάλο data center που σχεδιάζει η ΔΕΗ στην Κοζάνη, με στόχο να λάβει την επενδυτική της απόφαση εφόσον προβεί πρώτα σε συμφωνία με κάποιον hyperscaler.

Πλέον η ΔΕΗ προχώρησε σε πρόσκληση διαβούλευσης προς την αγορά με στόχο να συγκεκριμενοποιηθούν οι απαιτήσεις στους μελλοντικούς διαγωνισμούς για το εν λόγω έργο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως υβριδικό data center (A.I. & Cloud).

Στο σχετικό κείμενο της επιχείρησης αναφέρεται ότι το data center θα υλοποιηθεί σε ξεχωριστές φάσεις στην περιοχή του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού του Αγ. Δημητρίου. Αρχικά θα αποτελείται από τέσσερα κτήρια με ισχύ 75 MW έκαστο για ένα σύνολο 300 MW, το οποίο μελλοντικά μπορεί να αυξηθεί στην κλίμακα του 1 γιγαβάτ.

Με τη σειρά του, το κάθε κτήριο θα επιμερίζεται σε επιμέρους μπλοκ των 25 MW: Συγκεκριμένα, θα έχει έξι αίθουσες δεδομένων, τρεις αίθουσες δεδομένων Α.Ι. και τρεις αίθουσες δεδομένων cloud. Η πυκνότητα των επιμέρους στοιχείων θα φτάνει τα 105 kW στην περίπτωση του Α.Ι. και στα 20 kW για το cloud.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες υποδομές, το data center της ΔΕΗ σχεδιάζεται να συνδεθεί μέσω υποσταθμού 400 kV, ενώ θα υπάρχουν μετασχηματιστές 33/0,4 kV για τη μετατροπή του ρεύματος. Στο κρίσιμο θέμα της ψύξης των μονάδων, προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί κλειστό κύκλωμα νερού, όπως και αντλίες θερμότητας.

Με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις, η ΔΕΗ θα αναζητήσει εταίρους με εμπειρία στον κλάδο, οι οποίοι θα παρέχουν εξοπλισμό και υπηρεσίες. Πάντως, εκ μέρους της επιχείρησης τονίζεται ότι η προαναφερθείσα πρόσκληση δεν προεξοφλεί την τελική επενδυτική απόφαση, απλά σημαίνει ότι η ΔΕΗ θέλει να είναι έτοιμη ώστε να μπορεί να τη λάβει όταν θα το κρίνει σκόπιμο.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι το Νοέμβριο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Στάσσης, είχε τονίσει πως το data center βρίσκεται προς το παρόν εκτός του κεντρικού επενδυτικού σχεδίου. Η υλοποίησή του θα εξαρτηθεί από τη σύναψη συμφωνίας με κάποιον hyperscaler, με τη ΔΕΗ να βρίσκεται σε σχετικές επαφές αυτή την περίοδο.