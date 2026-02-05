Πράσινο φως για την ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ

Μπαίνει μπροστά η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) του ΑΔΜΗΕ, ύψους 1 δισ. ευρώ, η οποία κρίνεται απαραίτητη ώστε να φέρει εις πέρας το επενδυτικό του πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για την περίοδο ως το 2034.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΕΝ απέστειλε επιστολή στον ΑΔΜΗΕ με την οποία δίνει το πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας της ΑΜΚ, βάσει της οποίας το Δημόσιο θα διατηρήσει το 51% της ιδιοκτησίας. Επόμενο βήμα θα είναι η γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα μερίδια διαθέτουν στον διαχειριστή οι ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (51%), ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25%) και η κινεζική State Grid (24%). Στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών το Δημόσιο διαθέτει ποσοστό 51% και από κοινού με τους ιδιώτες καλούνται να καταβάλουν συνολικά 510 εκατ. ευρώ για τις δύο φάσεις της ΑΜΚ. Αντίστοιχα, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ θα συνεισφέρει 250 εκατ. και η State Grid 240 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι με αφορμή την ΑΜΚ, παραμένει προς το παρόν αβέβαιο το αν θα μπει νέος επενδυτής στον ΑΔΜΗΕ στο εξής. Η σχετική ιδέα εξετάστηκε από το ΥΠΕΝ, αλλά φαίνεται πως δεν προκρίθηκε για την παρούσα φάση παρά το προκαταρκτικό ενδιαφέρον που φέρονται να εξέφρασαν εταιρείες από το εξωτερικό. Αυτό, όμως, δεν αποκλείεται να αλλάξει στο μέλλον.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι προ ημερών ο ΑΔΜΗΕ δημοσίευσε πρόσκληση με την οποία αναζητεί σύμβουλο για τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων εκτίμησης κατάστασης παγίων, την διερεύνηση ανάπτυξης νέων και την ενσωμάτωση στην οργανωτική δομή του ΑΔΜΗΕ. Πρόκειται για μια κίνηση που ενδεχομένως να συνδέεται με την προσέλκυση νέων επενδυτών.