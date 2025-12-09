Prodea: Προσύμφωνο με την Εθνική Τράπεζα για πώληση 100 ακινήτων

H Prodea Investments με ανακοίνωση της αναφέρει ότι συνήψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με την Εθνική Τράπεζα για την πώληση σε αυτήν, με ταυτόχρονη μεταβίβαση της νομής, ενός χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων τα οποία μισθώνει η τράπεζα, έναντι συνολικού τιμήματος 510,7 εκατ. ευρώ.

Μέρος του τιμήματος θα καταβληθεί στην Prodea Investments όταν πληρωθούν συγκεκριμένες αιρέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία κατόπιν της ληφθείσας σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση την 29.12.2025, με θέμα ημερήσιας διάταξης, την έγκριση κατ’ άρθρο 23 Ν. 4706/2020 της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του 51% της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Prodea ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2010, (τότε ως Εθνική Πανγαία) έχοντας ως βασικό κορμό ακίνητα της Εθνικής Τράπεζας – τα περισσότερα από τα οποία, με τη χθεσινή συμφωνία, επιστρέφουν στην ιδιοκτησία της ΕΤΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου θα λάβει χώρα όταν πληρωθούν οι προβλεπόμενες συμβατικές αιρέσεις, συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές, το αργότερο μέχρι την 22.5.2026.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της ανωτέρω συναλλαγής.