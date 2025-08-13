Στα 6 δισ. ευρώ το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ – Στόχος να προχωρήσουν τα κρίσιμα έργα και οι διασυνδέσεις

Αυξάνεται ο αριθμός των έργων, αλλά και το κόστος, στο νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση και αφορά την περίοδο 2025-2034.

Ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς, ΑΔΜΗΕ, έχει προσθέσει νέα έργα στο φετινό πρόγραμμα, τα οποία αφορούν κυρίως έργα γραμμών μεταφοράς και Υποσταθμών καθώς επίσης και έργα εγκατάστασης νέου εξοπλισμού σε υφιστάμενους Υποσταθμούς και υποδομές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται συγκεκριμένα για τα εξής:

Αντικατάσταση υφιστάμενων υποβρυχίων καλωδίων με νέο ανθεκτικότερο εξοπλισμό για τη θωράκιση των νησιωτικών φορτίων, προϋπολογισμού 16,6 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση σύνδεσης με γραμμή των 150 kV μεταξύ των Μολάων στη Λακωνία και του Τερματικού Αντιστάθμισης Πελοποννήσου για αποσυμφόρηση και μεγαλύτερη ευστάθεια στη νότια Πελοπόννησο, ύψους 6 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση επαγωγικής αντιστάθμισης με νέο και αναβαθμισμένο εξοπλισμό αέργου ισχύος για έλεγχο τάσης και μείωση απωλειών, ύψους 27,6 εκατ. ευρώ

Σύνδεση του ΚΥΤ Μεσογείων με το ηλεκτρικό σύστημα 150 kV για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ανατολικής Αττικής, με περιθώρια μελλοντικών επεκτάσεων, ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Υποσταθμός Ζάκυνθος ΙΙ, που θα προσθέσει εφεδρείες και χωρητικότητα στο Ιόνιο, ύψους 7,2 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, ωριμάζουν σταδιακά οι νέες εγχώριες και διεθνείς διασυνδέσεις που ήταν ήδη δρομολογημένες, όπως είναι δηλαδή η δ’ φάση με τις Κυκλάδες και οι αντίστοιχες με τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο. Πρόκειται για ακριβές επενδύσεις, οι οποίες όμως θα έχουν οικονομικό όφελος για τη χώρα και τον καταναλωτή μακροπρόθεσμα, καθώς θα απομειώσουν δραστικά τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, όπως έχει τονίσει η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Το συνολικό κόστος του νέου προγράμματος ανέρχεται στα 6 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, εκ των οποίων τα 4,49 δισ. αφορούν το διάστημα ως το 2028.

Ενδεικτικά, η Δ’ φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων θα ανέλθει στα 164,5 εκατ., η αντίστοιχη των Δωδεκανήσων στα 2,017 δισ. και του Βορείου Αιγαίου στα 924 εκατ. σε βάθος τριετίας.