Στα 633 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ για το 2025

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 456,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 2024
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Σε υψηλά επίπεδα, πάνω από το μισό δισ. ευρώ, παρέμειναν για τρίτη συνεχή χρονιά οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το 2025, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) του ΑΔΜΗΕ ανήλθαν σε 633 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των επενδύσεων στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Κρήτης–Αττικής, που λειτούργησαν από πέρυσι, και στις διασυνδέσεις των νοτίων Κυκλάδων.

Το EBITDA το 2025 διαμορφώθηκε σε 304 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 307,6 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 6,3%, φτάνοντας τα 152 εκατ. ευρώ από 143 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 130,1 εκατ. ευρώ, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 132,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα για το 2025 ανήλθαν σε 456,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 2024.

Ειδικότερα, τα έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς μειώθηκαν σε σχέση με τη χρήση  του 2024 κατά 2%, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων από τα δικαιώματα χρήσης των διασυνδέσεων και της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη εφαρμογής των μοναδιαίων χρεώσεων που οδήγησαν σε υποανάκτηση του εσόδου.

Τα έσοδα από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ για το 2025, αυξημένα κατά  0,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2024.

Λόγω της ένταξης του έργου της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΑΔΜΗΕ τον Νοέμβριο 2025 οι αποσβέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 124,3 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διανομή μερίσματος ποσού 62,9 εκατ. ευρώ από τα καθαρά κέρδη της χρήσης.

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians
