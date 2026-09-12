Star Bulk: Στα 24,5 ευρώ η τιμή διάθεσης της μετοχής – Υπερκάλυψη δημόσιας προσφοράς πάνω από 6 φορές

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της εταιρείας Star Bulk Carriers στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens, με το ύψος των συνολικών κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν να ανέρχεται σε 656 εκατ. ευρώ υπερκαλύπτοντας την έκδοση περισσότερο από 6 φορές, με πάνω από 7.500 επενδυτές να εκφράζουν ενδιαφέρον, ενώ η τελική τιμή διάθεσης ανά μετοχή στα 24,50 ευρώ.

Συνολικά διατέθηκαν από την εταιρεία 4,4 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ η υψηλή συμμετοχή από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποτυπώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, το ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο και την προοπτική της Star Bulk.

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Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δυναμική της ναυτιλίας ως επενδυτικής επιλογής αλλά και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς ως επενδυτικού προορισμού.

Λεπτομέρειες σχετικά με την κατανομή των Νέων Μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς θα ανακοινωθούν την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

«Ορόσημο» στην ιστορία της Star Bulk

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, επισήμανε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία και πρόσθεσε πως πλέον η Star Bulk θα είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ και μια εκ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στη Euronext Athens

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«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Star Bulk, μιας εταιρείας με διεθνή παρουσία και ελληνικές ρίζες. Η παράλληλη εισαγωγή στη Euronext Athens σηματοδοτεί τη νέα μας πορεία στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και μια νέα αρχή για την ελληνική ναυτιλία, η οποία αποκτά ενεργό ρόλο στην εγχώρια κεφαλαιαγορά – μια εξέλιξη στην οποία είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε.

Πλέον η Star Bulk θα είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ και μια εκ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στη Euronext Athens. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για όλους τους μετόχους μας. Ευχαριστώ το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη, ευχαριστώ τους συμβούλους, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους της Star Bulk για τη συνεισφορά τους σε αυτή την τόσο σημαντική επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Παππάς.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος, στάθηκε στην εντυπωσιακή ανταπόκριση των επενδυτών και εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις μελλοντικές κινήσεις.

«Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του ελληνικού επενδυτικού κοινού επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη στο όραμά μας να αποτελούμε κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου παγκοσμίως. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και αισιόδοξοι για τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας στην ελληνική και την ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συμβούλους και συνεργάτες μας καθώς και τη διοικητική ομάδα και τους εργαζομένους της Star Bulk για την πολύτιμη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της συναλλαγής. Πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους επενδυτές που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους».