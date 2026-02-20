Σταθερή η Nexans για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Οι εξελίξεις θα κριθούν σε πολιτικό επίπεδο

Σε νέα τοποθέτηση αναφορικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου Great Sea Interconnector προχώρησε η γαλλική Nexans, με αφορμή την παρουσίαση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Η ανάδοχος που έχει αναλάβει την παραγωγή του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ανέφερε ότι ο GSI δεν περιλαμβάνεται στο guidance για το 2026, ενώ το ανεκτέλεστο έργων της έχει εκτιμώμενη αξία 1,2 δισ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος Julien Hueber, δήλωσε για ακόμη μια φορά ότι η εταιρεία βρίσκεται σε στενές συνομιλίες με τον ΑΔΜΗΕ, έπειτα από την απόφαση για αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.

«Η κατάσταση σχετικά με τον GSI είναι η ίδια με αυτή που ανακοινώσαμε στις αρχές Ιανουαρίου, δηλαδή ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος με τους πελάτες. Επομένως, έχουμε πολύ στενές συζητήσεις με τους πελάτες σχετικά με διαφορετικές ημερομηνίες για την επανεκκίνηση του έργου», σημείωσε σχετικά ο Hueber.

Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι πλέον οι όποιες εξελίξεις θα κριθούν σε πολιτικό επίπεδο και από την άποψη αυτή, η όποια εκτίμηση για τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του έργου θα ήταν επισφαλής. «Δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία, επειδή υπάρχουν πράγματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και, όπως καταλαβαίνετε, είμαι βέβαιος ότι κατανοείτε ότι, αυτές οι συζητήσεις γίνονται σε πολιτικό επίπεδο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη σύμβαση για τα καλώδια, διευκρινίστηκε πως η μετάθεση του χρονοδιαγράμματος δεν έχει επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. «Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι όλα τα καλώδια που έχουμε παράγει και έχουμε σήμερα σε απόθεμα ανήκουν στους πελάτες μας, οπότε η Nexans δεν έχει καμία οικονομική επίπτωση σε αυτό το θέμα».

Αξίζει δε να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα όσα παρέθεσε ο CEO της εταιρείας, οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της Nexans με ορίζοντα το 2028 παραμένουν αμετάβλητοι, «είτε με το GSI είτε με άλλα μεγάλα έργα διασύνδεσης».