Επιχειρήσεις

Stéphane Boujnah (Euronext): Σημαντική η εξαγορά του Χ.Α. – Η Ελλάδα κατάφερε να δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια

Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κινείται στη λογική της ενοποίησης των αγορών κεφαλαίου
Ο Στεφάν Μπουζνά
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Euronext, του Ευρωπαϊκού Ομίλου διαχείρισης υποδομών χρηματιστιριακών αγορών, Στεφάν Μπουζνά / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ

Την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από την Euronext και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα σχολίασε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Stéphane Boujnah, στο CNBC.

Όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, το ζητούμενο της εξαγοράς είναι η διασύνδεση των οικονομιών με τις παγκόσμιες αγορές, ενώ τόνισε ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στις παγκόσμιες αγορές να χρηματοδοτούν τις οικονομίες των χωρών.

Αυτός είναι και ο λόγος που καθιστά σπουδαία την ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Euronext, σημείωσε ο κ.Boujnah, καθώς όπως συμπλήρωσε η εξαγορά αυτή κινείται στη λογική της ενοποίησης των αγορών κεφαλαίου.

Ο κ. Boujnah είπε ακόμα ότι η Ελλάδα, η οποία ανήκε στις χώρες που χαρακτηρίζονταν με το υποτιμητικό ακρωνύμιο PIGS και είχαν γίνει στόχος κριτικής, έχει καταφέρει να δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Τέλος, ο κ. Boujnah χαρακτήρισε εκπληκτικές τις μεταρρυθμίσεις και την τεράστια προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
95
88
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Πάνος Μαρινόπουλος: Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας της οικογένειας που δημιούργησε τα ομώνυμα σούπερ μάρκετ και την φαρμακοβιομηχανία ΦΑΜΑΡ
Ο θάνατός του κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία μιας οικογένειας που σφράγισε για πάνω από έναν αιώνα την ελληνική αγορά φαρμάκου και λιανεμπορίου
Πάνος Μαρινόπουλος
Newsit logo
Newsit logo