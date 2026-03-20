Τα μηνύματα Στάσση για την ανθεκτικότητα της ΔΕΗ απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση

Αντιμέτωπο με τη νέα διεθνή κρίση θα βρεθεί στο εξής το σχέδιο της ΔΕΗ για επίτευξη EBITDA ύψους 2,4 δισ. ευρώ τη φετινή χρονιά, με τη διοίκηση να εκφράζει την αυτοπεποίθησή της παρά την περίπλοκη εικόνα που διαμορφώνεται λόγω του πολέμου.

Να θυμίσουμε ότι για το 2025 η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες (19.3.2026) λειτουργικά κέρδη 2 δισ. ευρώ, όπως και είχε στοχεύσει, αλλά και προσαρμοσμένα κέρδη 0,45 δισ. ευρώ. Από τα συνολικά έσοδα ύψους 9,7 δισ. ευρώ, το 75% προήλθε από τη χώρα μας και το 25% από τις υπόλοιπες αγορές.

Το μερίδιο στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή υποχώρησε πέρυσι από 34% σε 32%, αλλά αντισταθμίστηκε από τη σημαντική άνοδο στη Ρουμανία από το 16% σε 24%.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η μείωση των εκπομπών CO2 από τους 10,3 σε 9,8 εκατ. τόνους, μέσω της απόσυρσης λιγνιτικής ισχύος 1 GW κατά την περσινή χρονιά, με ταυτόχρονη προσθήκη 1,7 GW σε ΑΠΕ στις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Πιο αναλυτικά, στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 546 MW, εκ των οποίων 460 MW σε φωτοβολταϊκά, 50 MW σε μπαταρίες και 36 MW αιολικών. Αντίστοιχα, στη Ρουμανία μπήκαν στην «πρίζα» 263 MW φωτοβολταϊκών και 9 MW μπαταριών.

Ως αποτέλεσμα, η επιχείρηση βρίσκεται καθ’ οδόν για το στόχο που έχει θέσει στην πράσινη ενέργεια, καθώς απομένουν 5,5 GW ως το 2028. Αυτή τη στιγμή είναι στο 86% και υπάρχουν έργα 2,3 GW υπό κατασκευή και 1,4 GW σε προχωρημένο στάδιο, μαζί με άλλο 1,8 GW στο στάδιο της αδειοδότησης και των μελετών. Για φέτος η υλοποίηση έργων ΑΠΕ εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1,8 GW.

Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε ότι πέρυσι βελτιώθηκε σημαντικά και το μερίδιο καταναλωτών της ΔΕΗ που χαρακτηρίζονται ως κακοπληρωτές: Από το 17% το 2024 υποχώρησε στο 14%. Στα θετικά της λιανικής συγκαταλέγεται και η αύξηση στη χρήση της εφαρμογής myPPC σε Ελλάδα (+6,2%) και Ρουμανία (+2,9%).

Χωρίς έκθεση σε προμήθειες από τη Μέση Ανατολή – Ισχυρό το χαρτοφυλάκιο

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα και τις προοπτικές για τη συνέχεια, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης, τόνισε ότι «είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για το φετινό στόχο. Κατά το α’ τρίμηνο του 2026 υπάρχει βελτιωμένο περιθώριο στη λιανική, ενώ οι αιολικές συνθήκες υπήρξαν ισχυρές ωφελώντας την παραγωγή των εν λόγω μονάδων. Το ίδιο ισχύει και στα υδροηλεκτρικά».

Αναφορικά με τη νέα ενεργειακή κρίση και τους τριγμούς που προκαλεί στην Ευρώπη, επισήμανε ότι η ισχυροποίηση του χαρτοφυλακίου ενδυναμώνει τη θέση της ΔΕΗ σε ένα περίπλοκο διεθνές τοπίο.

«Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πως και πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση. Επειδή έχουμε πίσω μας την εμπειρία της αντίστοιχης του 2022, θέλω να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Πρώτον δεν έχουμε θέματα εφοδιασμού γιατί δεν αγοράζουμε σαν Όμιλος ποσότητες από τη Μέση Ανατολή. Υπάρχει βεβαίως το ζήτημα των τιμών, αλλά πιστεύουμε ότι τα 60 ευρώ στο φυσικό αέριο δεν είναι σαν τα 350 ευρώ που είδαμε στο παρελθόν και ελπίζω να μην φτάσουν εκεί οι τιμές.

Δεύτερον, αν τα πράγματα πάνε πολύ ψηλά, υπάρχει ήδη από το 2023 ευρωπαϊκή οδηγία που καθόρισε πότε η ΕΕ θα θεωρήσει ότι υφίσταται ενεργειακή κρίση και το όριο που έχει τεθεί για το αέριο είναι στα 180 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση λόγω της καθετοποίησης δεν είχαμε πρόβλημα στο παρελθόν. Ακόμα και αν φτάσει το αέριο το όριο των 180 ευρώ, δεν θα υπάρξουν υπέρμετρα κέρδη.

Ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση, υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για την ΕΕ και τις κυβερνήσεις. Το γεγονός ότι το σημερινό πρόβλημα λαμβάνει χώρα την άνοιξη σημαίνει ότι η ζήτηση είναι χαμηλή, οι ΑΠΕ παράγουν πολύ και έχουμε χαμηλές τιμές. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να αρχίσουν να γεμίζουν οι ευρωπαϊκές αποθήκες αερίου. Αυτό, όμως, ίσως να είναι ένα θέμα που θα επηρεάσει περισσότερο το 2027, όχι το 2026».

Ο κ. Στάσσης σχολίασε και τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες για πιθανή χαλάρωση ορισμένων κανόνων ή αναμόρφωση της ίδιας της αγοράς ενέργειας. Η δική του άποψη είναι ότι εν τέλει η συζήτηση θα επικεντρωθεί κυρίως στην αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος εκπομπών (ETS).

«Βλέπω ότι υπάρχει περιθώριο να κάνουν τη μετάβαση πιο ομαλή τα επόμενα χρόνια και πιστεύω ότι έτσι προβλέπαμε και εμείς εκ των προτέρων ότι θα γίνει. Υιοθετήσαμε στα τέλη του 2025 μια πρόβλεψη για πιο ήπιες τιμές CO2», σημείωσε.

Σχετικά με την κατάσταση και τις προβλέψεις για τη ΝΑ Ευρώπη, ο CEO της ΔΕΗ είπε ότι οι χώρες της περιοχής είναι αρκετά «σφιχτές» από πλευράς ισχύος ενώ έχουν και παλιό στόλο ηλεκτροπαραγωγής. «Ακόμα και με χαμηλό CO2, δεν βλέπουμε σημαντικές αλλαγές στις τιμές χονδρικής της περιοχής μελλοντικά», τόνισε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε η διοίκηση στο σχέδιο για το data center, λέγοντας ότι οι συζητήσεις με υποψήφιους hyperscalers πάνε καλύτερα από ότι περίμενε, αλλά ακόμη δεν είναι έτοιμη να φτάσει στην τελική απόφαση.

Τέλος, η λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5 θα μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου, όπως άλλωστε είναι το σχέδιο, με στόχο να λειτουργήσει με τη νέα της μορφή από τις αρχές του 2028. Ο κ. Στάσσης έκανε ειδικό σχόλιο λέγοντας ότι «στην κρίση 2022 κρατήσαμε το λιγνίτη επειδή υπήρχε έλλειψη. Και πάλι ήταν ακριβότερος από όλα τα υπόλοιπα. Δεν σκοπεύουμε τώρα να τον κρατήσουμε γιατί δεν είναι απαραίτητος σε αυτή την κρίση».