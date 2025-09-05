Τα προβλήματα της Novo Nordisk και οι δασμοί του Τραμπ επιβαρύνουν τις προοπτικές ανάπτυξης της Δανίας

Η κεντρική τράπεζα της Δανίας θα μειώσει σημαντικά τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2025 λόγω της ασθενέστερης αύξησης των πωλήσεων της Novo Nordisk και των αμερικανικών δασμών, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο διοικητή της.

Σε συνέντευξή του χθες Πέμπτη (4.9.2025), ο Κρίστιαν Κέτελ Τόμσεν αναγνώρισε ότι η πρόβλεψη του ιδρύματός του τον Μάρτιο για ανάπτυξη ελαφρώς υψηλότερη από το περσινό αποτέλεσμα του 3,5% δεν είναι πλέον ρεαλιστική, δεδομένης της συνδυασμένης δυσφορίας του φαρμακευτικού γίγαντα της Δανίας και των δασμών 15% που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Σίγουρα θα μειώσουμε τις προβλέψεις μας για την ανάπτυξη», δήλωσε ο διοικητής της Novo Nordisk. «Πιθανότατα θα τις μειώσουμε σημαντικά, όπως έχουμε δει και από άλλους αναλυτές».

Οι παρατηρήσεις του Τόμσεν υποδεικνύουν τα οφέλη και τους κινδύνους της εξάρτησης από τη ζήτηση των ΗΠΑ για ευημερία, δεδομένου ότι εκεί έχουν εμφανιστεί τόσο οι προκλήσεις της Novo όσο και οι δασμοί του Τραμπ τους τελευταίους μήνες. Η οικονομία της Δανίας, για την οποία οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών προέβλεπαν μόλις τον Μάιο ότι θα σημειώσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην ΕΕ φέτος μετά τη Μάλτα, ενδέχεται τώρα να καταλήξει να έχει μέτρια απόδοση στο μπλοκ.

Ο διοικητής προειδοποίησε ότι ακόμη και ένας σημαντικά χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης δεν θα αλλάξει πολύ την εικόνα στο εσωτερικό της χώρας, και υπαινίχθηκε επίσης ότι το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι τόσο κακό όσο το 1,4% που προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομίας. «Δεν είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα ανάπτυξης, όπως μπορεί να υποδηλώνουν οι αριθμοί, αν περάσουμε από 3,6% σε περίπου 2% ή κάτι τέτοιο», είπε ο Τόμσεν. «Δεν είναι τόσο δραματικό όσο αυτό».

Τα επιτυχημένα φάρμακα της Novo για την παχυσαρκία και τον διαβήτη, Wegovy και Ozempic, την έχουν μετατρέψει στην πιο σημαντική εταιρεία της Δανίας, με κλίμακα παραγωγής που μπορεί να αλλάξει τους εθνικούς λογαριασμούς.

Η φαρμακευτική εταιρεία έχει μειώσει δύο φορές φέτος τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις και τα κέρδη του 2025, λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού και της αύξησης των απομιμήσεων των προϊόντων της στις ΗΠΑ. Οι μετοχές της έχουν υποχωρήσει κατά σχεδόν τα δύο τρίτα από το υψηλό επίπεδο του περασμένου έτους, επηρεάζοντας αρνητικά το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην εγχώρια αγορά.

«Τους παρακολουθούμε στενά», δήλωσε ο Τόμσεν. «Μας ενδιαφέρει πολύ η εξέλιξη της κατάστασης. Τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια, η σημασία της Novo για την δανική οικονομία έχει αυξηθεί».

Η μείωση της φαρμακευτικής παραγωγής προκάλεσε ήδη συρρίκνωση της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις προβλέψεις, δήλωσε ο διοικητής. Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικοί δασμοί ενδέχεται να μειώσουν το ΑΕΠ κατά περίπου 0,5%. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να δημοσιεύσει αναθεωρημένες προβλέψεις στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Τόμσεν δήλωσε ότι ο υπερμεγέθης ρόλος της Novo είναι κάτι που προκαλεί το ενδιαφέρον των ομολόγων του στην κεντρική τράπεζα, οι οποίοι αναρωτιούνται πόσο ευάλωτη είναι η δανική οικονομία στην απόδοσή της.

Παρόλα αυτά, ο διοικητής επέμεινε ότι τα προβλήματα της εταιρείας δεν τον ανησυχούν ιδιαίτερα, κυρίως επειδή οι πωλήσεις της συνεχίζουν να αυξάνονται και η Δανία έχει ιστορικά αντέξει τις ύφεσεις σε μεγάλες εταιρείες. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της Novo βρίσκεται εκτός της χώρας, γεγονός που θα πρέπει να μετριάσει τον αντίκτυπο στην αγορά εργασίας και τον τοπικό πλούτο, δήλωσε ο Τόμσεν.

«Δεν θεωρούμε ότι βρισκόμαστε υπό σοβαρή απειλή, αλλά είναι σημαντικό να μην εφησυχάζουμε», είπε.

Η Novo απασχολεί περισσότερους από 30.000 ανθρώπους στη Δανία, λίγο περισσότερο από το 1% του εργατικού δυναμικού της οικονομίας. Χωρίς τη συμβολή της φαρμακευτικής βιομηχανίας, η ανάπτυξη θα είχε μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ το 2024 και θα ήταν αρνητική τα δύο προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία.