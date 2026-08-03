ΤΕΧΑΝ: Δέκα νέα ερωτήματα για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης

Δέκα νέα ερωτήματα για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης δημοσιοποιεί η ΤΕΧΑΝ, συνεχίζοντας τη σειρά ανακοινώσεων που έχει ξεκινήσει για το θέμα.

Τα ερωτήματα αφορούν δημοσιεύματα για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, δύο διεθνείς διαγωνισμούς προμήθειας εξοπλισμού ανακύκλωσης που διενήργησε η DRS HELLAS, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας και τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν από ανταγωνιστική εταιρεία.

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Η ΤΕΧΑΝ θέτει επίσης ερωτήματα για τις τιμές που προσφέρθηκαν ανά Πολυκέντρο Ανακύκλωσης, για την οικονομική προσφορά ανταγωνιστικής εταιρείας στον διαγωνισμό του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, για διαγωνισμούς με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», καθώς και για τη διαδικασία ανάδειξης των αναδόχων στους διαγωνισμούς της DRS HELLAS.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου περιλαμβάνονται ερωτήματα για ενέργεια πολιτικού προσώπου, για τη μεταφορά δειγμάτων εξοπλισμού, για τη στάση ανταγωνιστικής εταιρείας μετά την ανάδειξη των αναδόχων και για συνάντηση πρέσβειρας με κυβερνητικό στέλεχος κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών. Η εταιρεία αναφέρει ότι θα ακολουθήσει νέα δεκάδα ερωτημάτων.

Τα δέκα νέα ερωτήματα της εταιρείας

1) Ισχύει ότι ο πρόσφατος κύκλος ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης ξεκίνησε μετά την ανακήρυξη (στις 3.7.2026) του Αναδόχου σε δύο Διεθνείς Διαγωνισμούς προμήθειας εξοπλισμού ανακύκλωσης που διενέργησε η DRS HELLAS και πριν την υποβολή του Επιχειρησιακού Σχεδίου της DRS HELLAS;

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2) Ποιος πολιτικός προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή, εκτός των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, να μην υποβληθεί το Επιχειρηματικό Σχέδιο της DRS HELLAS στον αρμόδιο Οργανισμό, ώστε να δοθεί η έγκρισή της ως Συλλογικό Σύστημα;

3) Για ποιο λόγο δήθεν αγνοείται η οικονομική προσφορά που κατέθεσε ανταγωνιστική εταιρία στο Διεθνή Διαγωνισμό του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, η οποία ανέρχεται σε 332.072 € (267.800 € πλέον ΦΠΑ) ανά Πολυκέντρο Ανακύκλωσης;

4) Για ποιο λόγο δεν ανοίγουν οι οικονομικές προσφορές ανταγωνιστικής εταιρίας που κατέθεσε τόσο στο Διεθνή Διαγωνισμό του ΕΣΔΑ Κρήτης με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, όσο στους Διεθνείς Διαγωνισμούς των Δήμων Θεσσαλονίκης, Παλαιού Φαλήρου, Χαλκιδέων και Γαλατσίου με χρηματοδότηση από το ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, για να αποδειχθεί ότι σε όλους τους Διεθνείς Διαγωνισμούς η ανταγωνιστική εταιρία προσέφερε τιμή 332.072 € και όχι 66.000 €;

5) Ισχύει ότι η οικονομική προσφορά που κατέθεσε ανταγωνιστική εταιρία στο Διεθνή Διαγωνισμό της DRS HELLAS (Τμήμα 3 του Διαγωνισμού 04 του 2026) ήταν τελικά σε διπλάσια τιμή από την οικονομική προσφορά που είχε στείλει νωρίτερα στο πλαίσιο έρευνας αγοράς από την DRS HELLAS;

6) Για ποιο λόγο διπλασιάστηκε η οικονομική προσφορά της ανταγωνιστικής εταιρίας μετά από λίγους μήνες ; Ποιες είναι οι πρόσθετες σημαντικές δαπάνες που προέκυψαν στην Ελλάδα και περιλήφθηκαν στο κόστος του εξοπλισμού;

7) Ισχύει ότι ο διπλασιασμός της οικονομικής προσφοράς της ανταγωνιστικής εταιρίας οδηγεί σε πρόσθετα έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ;

8) Ισχύει ότι η ανταγωνιστική εταιρία προσπάθησε να μεταφέρει δείγματα εξοπλισμού για το Διεθνή Διαγωνισμό της DRS HELLAS κατά παράβαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια των μεταφορών, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια μεταφοράς και χωρίς την αναγκαία συνοδεία κατάλληλων οχημάτων ;

9) Ισχύει ότι η ανταγωνιστική εταιρία υπέβαλλε προσφορά στους Διεθνείς Διαγωνισμούς της DRS HELLAS χωρίς καμία επιφύλαξη και αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για κάποια Τμήματα των Διαγωνισμών, ενώ συμφώνησε με την ανάδειξη όλων των οριστικών αναδόχων και δεν υπέβαλλε καμία ένσταση, όπως είχε δικαίωμα από τις Διακηρύξεις των Διαγωνισμών;

10) Ισχύει ότι η Πρέσβειρα της χώρας προέλευσης ανταγωνιστικής εταιρίας έκανε συνάντηση με στέλεχος της Κυβέρνησης (στο γραφείο του) κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών των Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών της DRS HELLAS για την επιλογή των αναδόχων για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης, με αντικείμενο της συνάντησης αυτούς τους διαγωνισμούς;