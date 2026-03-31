Tinos Beach: Η επιστροφή ενός ξενοδοχείου-ορόσημου και το νέο στοίχημα της Attica Group

Μετά από μια περίοδο παύσης και εκτεταμένων εργασιών, το Tinos Beach επιστρέφει σε λειτουργία, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Τήνου. Η επαναλειτουργία του δεν αφορά μόνο το ίδιο το ακίνητο, αλλά συνδέεται με μια ευρύτερη κατεύθυνση της Attica Group, η οποία τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να διευρύνει τον ρόλο της στον τουρισμό, συνδέοντας τη μεταφορά με τη διαμονή.

Όπως δήλωσε χθες (30.3.2026) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Attica Group, Πάνος Δικαίος, σε ενημέρωση δημοσιογράφων, το πεντάστερο ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην παραλία Κιόνια, επανέρχεται τον Μάιο του 2026 πλήρως ανακαινισμένο. Η επένδυση, που ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ και υλοποιείται μέσω της Attica Blue Hospitality, αφορά όχι μόνο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων αλλά και τη συνολική επανατοποθέτηση του προϊόντος.

Με 151 δωμάτια και σουίτες, πολλές εκ των οποίων διαθέτουν θέα ή ιδιωτικές πισίνες, και με υποδομές που περιλαμβάνουν χώρους ευεξίας, spa και σύγχρονες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, το νέο Tinos Beach επιχειρεί να επανασυστήσει το ίδιο το ακίνητο, αλλά και την εικόνα του προορισμού.

Οι υποδομές ως κρίσιμος παράγοντας

Παρά την αναβάθμιση του ξενοδοχείου, το ευρύτερο πλαίσιο υποδομών εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Ο παραλιακός δρόμος μπροστά από το ξενοδοχείο δεν εξυπηρετεί επαρκώς την κυκλοφορία, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των δημόσιων έργων για την υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων.

Ο δήμαρχος της Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς, ανέφερε ότι έχει ήδη εγκριθεί μελέτη για την κατασκευή της περιφερειακής οδού Κιονίων, η οποία αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την πρόσβαση στην περιοχή και να υποστηρίξει τη συνολική τουριστική ανάπτυξη.

Επενδύσεις και ανάπτυξη παρουσίας

Η συγκεκριμένη επένδυση στην Τήνο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πλάνο της Attica Group στον τομέα της φιλοξενίας, όπου μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ.

Η αρχή έγινε το 2021 με την εξαγορά του Naxos Resort Beach Hotel, ενώ ακολούθησαν το Tinos Beach και το γειτονικό Galaxy Hotel. Για το τελευταίο διατέθηκαν 14 εκατ. ευρώ, ενώ ειδικά για το Tinos Beach, η συνολική δαπάνη για την αναβάθμιση ξεπέρασε τα 20 εκατ. ευρώ, πέραν των 6,5 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί για την απόκτησή του το 2022.

Με τις κινήσεις αυτές, ο όμιλος διαθέτει πλέον τρεις ξενοδοχειακές μονάδες με περίπου 300 δωμάτια και 625 κλίνες συνολικά.

Η επόμενη φάση του Ομίλου στον τουρισμό

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του Ομίλου Attica Group, βρίσκεται η ανάπτυξη ενός πιο ολοκληρωμένου ταξιδιωτικού προϊόντος, όπου η μεταφορά, η διαμονή και οι επιμέρους δραστηριότητες λειτουργούν συνδυαστικά. Σε αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα συστήματα και η τεχνολογία, που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση διαφορετικών υπηρεσιών σε μια ενιαία εμπειρία.

«Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με στόχο τη δημιουργία πιο σταθερών ροών επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από τη διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας», εξήγησε ο κ. Δικαίος.

Την ίδια στιγμή, η στρατηγική του Ομίλου επικεντρώνεται σε προορισμούς με αναπτυξιακή δυναμική, όπως η Τήνος, αλλά και σε νησιά που εξυπηρετούνται από τα δρομολόγια του και δεν διαθέτουν αεροδρόμιο.

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πιο ισορροπημένου μείγματος ταξιδιωτών, κατανεμημένων χρονικά μέσα στη σεζόν, ώστε να υποστηριχθεί η επιμήκυνσή της. Οι βασικές αγορές εκκινούν από την Ελλάδα και επεκτείνονται στη Δυτική Ευρώπη, τη Βόρεια Ατλαντική, την Ωκεανία και την Ορθόδοξη Ανατολική Ευρώπη.

Ζήτηση και προοπτικές

Σύμφωνα με τον κ. Δικαίο, οι κρατήσεις για την Τήνο έχουν ήδη ξεκινήσει, με ενδείξεις αυξημένης ζήτησης, σε συνέχεια της θετικής πορείας που καταγράφει το νησί τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα, η εικόνα για τη Νάξο κρίνεται ιδιαίτερα θετική, με τη σεζόν να ξεκινά με ισχυρή δυναμική.

«Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η αγορά της Αυστραλίας, όπου παρατηρείται κάποια επιβράδυνση, όχι τόσο λόγω ανησυχίας, αλλά κυρίως εξαιτίας ζητημάτων που σχετίζονται με τα δίκτυα μετακίνησης προς την Ευρώπη», σημείωσε ο ίδιος.