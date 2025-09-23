Τράπεζα Κύπρου: Ένας χρόνος από την επιστροφή στο ΧΑ – Θετική η εικόνα για την αγορά τα επόμενα χρόνια

Θετική εικόνα για την πορεία της αγοράς τα επόμενα χρόνια παρουσίασε ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου, κ. Τάκης Αράπογλου, σε δείπνο με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την επανεισαγωγή της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εξηγώντας πως ακόμη και αν τα επιτόκια υποχωρήσουν, ο τραπεζικός τομέας διαθέτει αρκετά κεφάλαια για να αντιμετωπίσει την επόμενη φάση του κύκλου.

Με διάχυτη αισιοδοξία για την πορεία του τραπεζικού συστήματος, ο κ. Αράπογλου ανέφερε ότι η Τράπεζα Κύπρου μπορεί να συνεχίσει να καταγράφει ισχυρές αποδόσεις ακόμη και με χαμηλότερα επιτόκια, κοντά στο 2%, αυξάνοντας βέβαια το ποσό των κερδών της: από το 20% στο 30%, πέρυσι στο 50%, και φέτος ο στόχος είναι το 70%, το οποίο θεωρεί εφικτό μέχρι το τέλος του έτους.

Τα αποτελέσματα άλλωστε του πρώτου εξαμήνου του 2025 επιβεβαιώνουν την εικόνα αυτή, καθώς η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 235 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) να κινείται στο 18%. Παρά την μικρή πτώση σε σχέση με πέρυσι, το αποτέλεσμα θεωρείται ισχυρό και αντανακλά τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, καθώς τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν λόγω των πιέσεων στα επιτόκια, αλλά οι προμήθειες ενισχύθηκαν.

«Οτιδήποτε έχει προμήθεια και δεν τρώει κεφάλαια» αποτελεί σήμερα βασικό άξονα στρατηγικής για την Τράπεζα Κύπρου, σημείωσε ο κ. Αράπογλου, φέρνοντας ως παράδειγμα τις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Επίσης, σημείωσε ότι πλέον το 70% των εσόδων προέρχεται από προμήθειες, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από τα καθαρά έσοδα τόκων, ενώ χαρακτήρισε το δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας «καθαρό», με περίπου το 40% να αφορά στεγαστικά δάνεια.

Αναφερόμενος στον ανταγωνισμό, ο Πρόεδρος της τράπεζας υπογράμμισε ότι η μάχη δεν δίνεται πλέον μεταξύ τραπεζών, αλλά με τις εφαρμογές και τα mobile εργαλεία. «Μία τράπεζα δεν έχει κάτι παραπάνω να προσφέρει», είπε χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό το λόγο, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις τεχνολογικές επενδύσεις και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), εξαιτίας της οποίας έχει μειωθεί το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου κατά ένα τρίτο, όπως δήλωσε ο CEO της τράπεζας, κ. Πανικός Νικολάου.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, η Τράπεζα Κύπρου παραμένει πρώτη στα δάνεια στην Κύπρο, αλλά διατηρεί συντηρητική στρατηγική. «Και τίποτα να μην κάνουμε καλά θα είμαστε. Το να αναπτύσσεσαι σημαίνει ότι καταναλώνεις κεφάλαιο», σημείωσε ο ίδιος.

Ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο για την τράπεζα ήταν η επιστροφή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 23 Σεπτεμβρίου 2024, έπειτα από επτά χρόνια απουσίας. Μέσα στον πρώτο αυτό χρόνο, η ποιότητα των επενδυτών έχει βελτιωθεί σημαντικά, κυρίως χάρη στη συμμετοχή αμερικανικών κεφαλαίων, ενώ το 20% των μετοχών έχει αλλάξει χέρια σε ένα περιβάλλον αυξημένης ρευστότητας. Οι μετακινήσεις έγιναν ομαλά χάρη στο γεγονός ότι η διαπραγμάτευση στην Αθήνα προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα σε σχέση με το Λονδίνο, όπως υπογράμμισε ο κ. Νικολάου.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη δημιουργία γραφείων στην Ελλάδα, ο κ. Αράπογλου ήταν ξεκάθαρος, διαψεύδοντας τα σενάρια. «Δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε σε περιττές δαπάνες», σημείωσε.