Τράπεζες: Μεγάλο «ψαλίδι» στα έξοδα – Με τους χαμηλότερους δείκτες κόστους προς έσοδα στην ΕΕ

Ρεκόρ στη συρρίκνωση κόστους έχουν κάνει οι ελληνικές τράπεζες μετά τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου των τελευταίων ετών και τη συρρίκνωση του δικτύου, αλλά και μη αμιγώς τραπεζικών θυγατρικών.

Από το 2019 μέχρι το τέλος του 2024 οι ελληνικές τράπεζες έκλεισαν 485 καταστήματα και μείωσαν το προσωπικό τους κατά 10.346 εργαζόμενους μέσω γενναίων προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου. Παράλληλα, προχωρούσαν και σε περιορισμό των διοικητικών εξόδων, ανακατευθύνοντας τα κονδύλια που περικόπτονταν σε επενδύσεις σε τεχνολογία για την ψηφιοποίησή τους.

Η πορεία αυτή έχει οδηγήσει σήμερα τις ελληνικές τράπεζες στους χαμηλότερους δείκτες εξόδων προς έσοδα στην Ε.Ε. και μάλιστα στην πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά από τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώνεται στο 54,84% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ενώ για τις ελληνικές κινείται σε μόλις 36,02%, δίνοντάς τους «αέρα» 18,82 ποσοστιαίων μονάδων και μεγάλο πλεονέκτημα στις αξιολογήσεις των διεθνών επενδυτών.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες για το β΄ τρίμηνο και α΄ εξάμηνο του 2025, έδειξαν ότι το ύψος των λειτουργικών εξόδων α΄ εξαμήνου ανήλθε σε περίπου 1,9 δις. ευρώ, ενώ οι δύο τράπεζες με τον χαμηλότερο δείκτη κόστους προς έσοδα ήταν η Εθνική Τράπεζα με 30,4% και η Τράπεζα Πειραιώς με 33%.

Η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε τα λειτουργικά έξοδα κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, στα 212 εκατ. ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση υπήρξε αύξησή τους κατά 4%. Συνολικά στο α΄ εξάμηνο τα λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας ανήλθαν σε 436 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 202 εκατ. δαπάνες προσωπικού. Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση στα 103 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2025, λόγω αυξημένων μεταβλητών αποδοχών.

Τα γενικά και διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 76 εκατ. ευρώ, +4% ετησίως, επιβαρυμένα από νομικά έξοδα και έξοδα συμβούλων σχετικά με προγράμματα μετασχηματισμού, τη Snappi, καθώς και την προετοιμασία της συναλλαγής για την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Τα έξοδα αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, και κατά 11% σε ετήσια βάση, όπως αναμενόταν, λόγω της ωρίμανσης επενδύσεων στον τομέα τεχνολογίας. Συνεπώς, ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 33% στο β΄ τρίμηνο 2025, σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε λειτουργικές δαπάνες ύψους 423 εκατ. το α’ εξάμηνο 2025, αυξημένες κατά +5% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση, αποτυπώνοντας τις υψηλότερες δαπάνες προσωπικού (+4% σε ετήσια βάση, στα 227 εκατ. ευρώ), λόγω προσλήψεων νέων στελεχών, καθώς και τις αυξημένες αποσβέσεις (+8% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα των στρατηγικών επενδύσεων της Τράπεζας σε υποδομές πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ανερχόμενος σε 30,4% το α’ εξάμηνο 2025.

Στην Eurobank οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση το α΄ εξάμηνο 2025 κατά 6,7% στην Ελλάδα και 34,3% σε επίπεδο Ομίλου (ή 6,0% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας), στα 614 εκατ. ευρώ από 457 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2024. Οι δείκτες κόστους – οργανικών εσόδων και κόστους – συνολικών εσόδων διαμορφώθηκαν σε 37,6% και 37,0% αντίστοιχα το α΄ εξάμηνο 2025.

Στην Alpha Bank, το β’ τρίμηνο 2025, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 214,2 εκατ., αυξημένα κατά 5,2% σε σχέση με το α’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων αποδοχών προσωπικού καθώς και των υψηλότερων γενικών εξόδων λόγω των αυξημένων εξόδων συντήρησης και κατασκευής καθώς και λειτουργικών εξόδων.

Το α’ εξάμηνο 2025, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 1,4%, στα 418 εκατ. ευρώ, λόγω των υψηλότερων γενικών εξόδων και αμοιβών προσωπικού, περιλαμβάνοντας το κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου και επενδύσεων στην τεχνολογία. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 39%.