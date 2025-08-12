Τράπεζες: Υψηλότεροι στόχοι και προμερίσματα 600 εκατ. ευρώ στο β΄ μισό του έτους

Με υψηλότερους στόχους για την πιστωτική επέκταση, την αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών, την απόδοση ιδίων κεφαλαίων και τα κέρδη ανά μετοχή, πορεύονται οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Έχοντας ως back up τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, οι ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν μέσα στο δ΄ τρίμηνο του έτους σε διανομές προμερισμάτων στους μετόχους τους που θα προσεγγίσουν τα 600 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε ενδιάμεση διανομή προς τους μετόχους της από τα κέρδη του 2025, ύψους 100 εκατ. ευρώ μέσω επαναγοράς μετοχών, τις οποίες στη συνέχεια θα ακυρώσει. Προχώρησε σε διπλή αναβάθμιση των στόχων έτους για την πιστωτική επέκταση και τα υπό διαχείριση κεφάλαια. Ο στόχος για τα εξυπηρετούμενα δάνεια αναβαθμίστηκε για το τέλος του έτους, σε πάνω από 36,5 δισ. ευρώ δάνεια, ενώ ο στόχος για τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών σε περισσότερα από 13,5 δισ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο των δανείων της Πειραιώς αυξήθηκε κατά 15% ετησίως το α΄ εξάμηνο 2025, στα 36 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο για το 2025, νωρίτερα από τον σχεδιασμό. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών, αυξήθηκαν κατά 27% ετησίως, στα 13,2 δισ., ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο για άνω των 12 δισ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα θα διανείμει στους μετόχους της ενδιάμεσο μέρισμα σε μετρητά, το οποίο θα αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού ποσού που θα διανεμηθεί στους μετόχους από τα κέρδη του 2025. Όπως αναμένεται, το προμέρισμα θα είναι μεγαλύτερο των 200 εκατ. ευρώ. Η Εθνική αναβάθμισε τον στόχο για την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της, τον στόχο για τα κέρδη ανά μετοχή και τον στόχο για την πιστωτική επέκταση. Ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται ήδη στο 16,3% έναντι στόχου για άνω του 13% για το 2025 και πλέον αναθεωρήθηκε για το έτος σε άνω του 15%.

Η Εθνική αναβάθμισε επίσης τον στόχο για τα κέρδη ανά μετοχή σε περίπου 1,4 ευρώ από 1,3 ευρώ της προηγούμενης εκτίμησης τον Μάρτιο, καθώς επίσης τον στόχο για αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 2,5 δισ. ευρώ φέτος από 2 δισ. προηγούμενο στόχο (στο +1,5 δισ. η αύξηση στο εξάμηνο).

Η Eurobank θα καταβάλει στους μετόχους της ενδιάμεσο μέρισμα, ύψους 170 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Μετά την οργανική αύξηση χορηγήσεων κατά 2,2 δισ. ευρώ που πέτυχε το πρώτο εξάμηνο του 2025 – επίδοση υψηλότερη του αναμενόμενου – η Τράπεζα αναθεώρησε ανοδικά τον στόχο έτους για την πιστωτική επέκταση από τα 3,5 στα 4 δισ. ευρώ νέες χορηγήσεις.

Πέραν της ανοδικής αναθεώρησης του στόχου για την πιστωτική επέκταση, η Τράπεζα αναβάθμισε τον στόχο για την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 15% φέτος, ενώ αναμένει και υπέρβαση του στόχου για τα έσοδα από προμήθειες.

Η Alpha Bank θα διανείμει στους μετόχους της προμέρισμα 111 εκατ. ευρώ από την τρέχουσα χρήση. Η εκτιμώμενη διανομή μερίσματος ανέρχεται σε 259 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο, εκ των οποίων τα 147 εκατ. είναι το μέρισμα που προέκυψε από τις επιδόσεις του β’ τριμήνου. Εξ αυτών των 259 εκατ. ευρώ, τα 111 εκατ. θα δοθούν ως προμέρισμα τους προσεχείς μήνες.

Η Τράπεζα αναβάθμισε τον στόχο για τα κέρδη ανά μετοχή (0,34 ευρώ το 2025 και άνω των 0,42 ευρώ το 2027), με προβλεπόμενη ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή της τάξεως του 9% έως το 2027 (+15% την περίοδο 2024 – 2027 αν υπολογιστούν και οι επαναγορές μετοχών). Η Τράπεζα έθεσε παράλληλα τον πήχη για τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα άνω των 2,2 δισ. ευρώ φέτος και άνω των 2,5 δισ. το 2027.