Τρικαλινός: Ανάπτυξη εξαγωγών σε περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη λειτουργία της επιχείρησης ανέδειξε ο Πρόεδρος της Τρικαλινός Α.Ε., Ζαφείρης Τρικαλινός, στο περιθώριο της χθεσινής (2.3.2026) εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 170 χρόνων ιστορίας της εταιρείας.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν και στη γενικότερη αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον, ο Πρόεδρος της Τρικαλινός σημείωσε ότι μένει να φανεί κατά πόσο θα υπάρξει άμεση επίπτωση στη δραστηριότητα της εταιρείας, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων στο κόστος μεταφορών, σε συνέχεια των διαδοχικών ανατιμήσεων που είχαν ήδη καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξωστρέφεια αποτελεί σταθερό πυλώνα της στρατηγικής της Τρικαλινός, καθώς περίπου το 40% του τζίρου της προέρχεται από εξαγωγές, ποσοστό που η διοίκηση επιδιώκει να ενισχύσει τα επόμενα χρόνια. Η παρουσία της εκτείνεται σε περισσότερες από 40 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Μέση Ανατολή, με τη Γαλλία να αποτελεί την ισχυρότερη αγορά. Ακολουθούν η Ταϊβάν και η Ιαπωνία, ενώ ενεργή είναι και η δραστηριότητα στις ΗΠΑ, όπου οι δασμοί 15% και τα αυξημένα τελωνειακά κόστη διαμορφώνουν ένα πιο απαιτητικό εμπορικό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης των γραφειοκρατικών βημάτων για την είσοδό της στην Αίγυπτο, συνεχίζει εδώ και 16 χρόνια την προσπάθεια διείσδυσης στην κινεζική αγορά, ενώ από πέρυσι αναπτύσσει την παρουσία της και στην Τουρκία, με τις πρώτες παραγγελίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Στα 2 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 5,5% το 2025 σε σχέση με το 2024, με τον τζίρο να διαμορφώνεται περίπου στα 2 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς αντανακλά τη διατήρηση σταθερής αναπτυξιακής πορείας σε μια περίοδο διεθνούς μεταβλητότητας.

Νέα προϊόντα και επενδύσεις

Η επένδυση στην καινοτομία παραμένει βασικός άξονας της στρατηγικής της Τρικαλινός. Στο πλαίσιο προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, η εταιρεία προχώρησε στην ανάπτυξη τριών νέων προϊόντων -μους αυγοτάραχου, μους αυγοτάραχου με αγκινάρα και μους αυγοτάραχου με φάβα- επένδυση ύψους 200.000 ευρώ. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμη δύο νέοι κωδικοί, διευρύνοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας.

Την ίδια στιγμή, στο Αιτωλικό υλοποιείται επένδυση περίπου 500.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός γαστρονομικού hub, ενός χώρου που θα φιλοξενεί σεφ, επαγγελματίες της γαστρονομίας και δημοσιογράφους από το εξωτερικό. Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να συνδέσει ακόμη πιο στενά το προϊόν με τη σύγχρονη γαστρονομική δημιουργία και να ενισχύσει τη διεθνή του προβολή μέσω θεσμικών συνεργασιών και δράσεων φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα αποτελεί σταθερό άξονα δραστηριότητας ήδη από το 2006, μέσα από συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ενώ σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη μία κλινική μελέτη σε συνεργασία με το Harvard University, με στόχο να διερευνηθεί κατά πόσο η κατανάλωση αυγοτάραχου μπορεί να συμβάλει στη μείωση του στρες και των επιπέδων χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη συμμετοχή ατόμων με υψηλή σωματική και πνευματική καταπόνηση, οι οποίοι θα καταναλώσουν συνολικά έναν τόνο αυγοτάραχο στο πλαίσιο της μελέτης.