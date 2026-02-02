Βασικής σημασίας η Ανατολική Μεσόγειος για τη Chevron – Τί δήλωσε η διοίκηση για την ανάπτυξη του αερίου

Εντός των επομένων δύο εβδομάδων αναμένονται να υπογραφούν και έπειτα να κατατεθούν προς κύρωση στη Βουλή οι συμβάσεις με τη Chevron για τις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Στο μεταξύ, την Παρασκευή (30.1.2026) η αμερικανική πετρελαϊκή παρουσίασε τα οικονομικά της αποτελέσματα, αναλύοντας τα σχέδιά της για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία.

Όπως ανέφερε σχετικά η διοίκηση, η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια γεωγραφική ζώνη στην οποία ποντάρει ιδιαίτερα, καθώς εκτιμάται ότι διαθέτει ένα δυναμικό 40 τρισ. κ.π. φυσικού αερίου. Η Chevron επικεντρώνεται αυτή την περίοδο στην αναβάθμιση του κοιτάσματος Λεβιάθαν στο Ισραήλ. Στόχος είναι να φτάσει η παραγωγή τα 2,1 δισ. κ.π. ημερησίως προς τα τέλη της δεκαετίας.

Αντίστοιχα, στο επίσης ισραηλινό Ταμάρ εξελίσσεται αντίστοιχο έργο με στόχο τα 1,6 δισ. κ.π. ημερησίως από 1,1 δισ. σήμερα. Στη δε Αίγυπτο η πετρελαϊκή θα προχωρήσει σε εξερεύνηση εντός της ΑΟΖ, με στόχο να ξεκλειδώσει νέες ποσότητες.

Στην περίπτωση της Κύπρου, η Chevron έφτασε πρόσφατα σε συμφωνία με την κυβέρνηση για την εμπορική ανάπτυξη του «Αφροδίτη», μέσω ενός αρχικού προϋπολογισμού 105,7 εκατ. δολαρίων. Το εν λόγω κοίτασμα εκτιμάται ότι περιέχει 98 δισ. κ.μ. αερίου και το σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερις γεωτρήσεις με πλωτή πλατφόρμα παραγωγής και ημερήσια παραγωγή 800 εκατ. κ.π. Οι εταίροι βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διαπραγματεύσεις για την εξαγωγή στην Αίγυπτο.

Όσον αφορά το σύνολο της παραγωγής της Chevron, προβλέπεται να αυξηθεί φέτος κατά 7-10%. Η εταιρεία θεωρεί ότι το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο έχει φτάσει πλέον σε ένα υψίπεδο δίχως περιθώρια περαιτέρω ανόδου. Έτσι, για τη μελλοντική ανάπτυξη της παραγωγής βασίζεται κυρίως στον Κόλπο του Μεξικού και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως είναι προφανές από τα παραπάνω, οι έρευνες της Chevron στην Ελλάδα δεν εντάσσονται ακόμα στα έργα πρώτης γραμμής, αφού βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο. Αυτό ενδέχεται να αλλάξει, εφόσον γίνουν οι πρώτες έρευνες εντός της επόμενης διετίας και δείξουν την πιθανότητα σημαντικών κοιτασμάτων.