Viohalco: Στα 7,2 δισ. ευρώ ο τζίρος το 2025 με αύξηση 9%

Στα 7,2 δισ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών (σ.σ. τζίρος) της Viohalco το 2025, αυξημένος κατά 9% σε ετήσια βάση από 6,6 δισ. ευρώ το 2024, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και των υψηλότερων τιμών.

H λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) της Viohalco ανήλθε σε 727 εκατ. ευρώ από 604 εκατ. ευρώ το 2024, βελτιωμένη κατά 20% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη έμφαση σε κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και την συνετή διαχείριση κόστους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 398 εκατ. ευρώ από 274 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ισχυρή δυναμική των κλάδων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, παράλληλα με τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα διεξαχθεί στις 26 Μαΐου 2026, την έγκριση διανομής μικτού μερίσματος 0,27 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εταιρία παρακολουθεί στενά τον πόλεμο στο Ιράν και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω της έντασης στα Στενά του Ορμούζ και τη μεταβλητότητα στις τιμές των ορυκτών καυσίμων, αξιολογώντας παράλληλα τις συνέπειες στο ενεργειακό κόστος, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις μακροοικονομικές συνθήκες.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε: «Το 2025, συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε περαιτέρω τη δυναμική που έχει το ευρύ και με μεγάλη διαφοροποίηση χαρτοφυλάκιο μας, την ανταγωνιστική μας θέση και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής μας βάσης για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στο ολοένα και πιο ασταθές περιβάλλον. Παρά τις συνεχιζόμενες εξωτερικές προκλήσεις, παραμείναμε προσηλωμένοι, ευέλικτοι και κοντά στους πελάτες μας, γεγονός που μας επέτρεψε, όχι μόνο να προσαρμοστούμε, αλλά και να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλη την έκταση του παγκόσμιου αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας. Αυτό αντανακλάται ξεκάθαρα στις ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 9% σε ετήσια βάση και του αναπροσαρμοσμένου EBITDA κατά 20% σε 727 εκατ. ευρώ. Η ουσιαστική βελτίωση της κερδοφορίας, χάρη στη θετική πορεία των κλάδων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, παράλληλα με την αξιοσημείωτη ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα, αποδεικνύει ότι η στρατηγική μας αποφέρει απτά αποτελέσματα. Κοιτώντας μπροστά, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στη συνεχή λειτουργική βελτιστοποίηση, στην καινοτομία των προϊόντων που προσφέρουμε και στη στοχευμένη επέκταση σε τομείς της αγοράς με θετική προοπτική, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους συμμέτοχους. Οι πρόσφατες κανονιστικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας στον χάλυβα που αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να εφαρμοστούν το προσεχές διάστημα – αναμένεται να αντιμετωπίσουν, σε κάποιο βαθμό, τις υφιστάμενες στρεβλώσεις της αγοράς, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά μας και να δημιουργήσουν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για βιώσιμη ανάπτυξη».