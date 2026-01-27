Επιχειρήσεις

Βιολάντα: Τι απαντά το ΥΠΑΝ για τις υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για τους ελέγχους

Αδειοδοτούσα αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα / ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ / EUROKINISSI

Αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση του εργοστασίου Βιολάντα ορίζεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, όπως επισημαίνεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με τον ν. 3982/2011.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ, η λειτουργία του εργοστασίου Βιολάντα υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης βάσει του ν. 4442/2016. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες υπόκεινται σε εκ των υστέρων ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του νόμου.

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, την Πυροσβεστική, τις περιβαλλοντικές αρχές και την Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
152
115
64
57
55
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo