Βιολάντα: Τι απαντά το ΥΠΑΝ για τις υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για τους ελέγχους

Αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση του εργοστασίου Βιολάντα ορίζεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, όπως επισημαίνεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με τον ν. 3982/2011.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ, η λειτουργία του εργοστασίου Βιολάντα υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης βάσει του ν. 4442/2016. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες υπόκεινται σε εκ των υστέρων ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του νόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, την Πυροσβεστική, τις περιβαλλοντικές αρχές και την Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων.