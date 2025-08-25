Βουτιά για τη μετοχή της Orsted μετά την εντολή Τραμπ να σταματήσει το αιολικό πάρκο των ΗΠΑ

Οι μετοχές της Orsted υποχώρησαν κατά 19%, σε ιστορικό χαμηλό, μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να μπλοκάρει την κατασκευή ενός σχεδόν ολοκληρωμένου υπεράκτιου αιολικού πάρκου, θέτοντας εμπόδια στην προγραμματισμένη πώληση μετοχών αξίας 60 δισ. κορονών (9,4 δισ. δολάρια) που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση.

Τα γεγονότα αυτά σηματοδοτούν την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει την επέκταση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, μιας πηγής ενέργειας που ο πρόεδρος προσωπικά αντιπαθεί. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν τη διακοπή νέων μισθώσεων σε χώρους και αδειών για νέα υπεράκτια αιολικά πάρκα, καθώς και την κατάργηση φορολογικών ελαφρύνσεων που υποστηρίζουν τα έργα.

Η διοίκηση της δανικής εταιρείας αιολικής ενέργειας θα συναντηθεί με επενδυτές και συμβούλους στο Λονδίνο αύριο Τρίτη (26.8.2025), προκειμένου να τους διαβεβαιώσει ότι η αυξανόμενη κρίση είναι υπό έλεγχο και ότι η προγραμματισμένη έκδοση δικαιωμάτων θα προχωρήσει. Η Orsted δεν έχει ακόμη ξεκινήσει επίσημα την προσφορά ούτε έχει καθορίσει την τιμή της, ενώ συμβουλεύεται από τράπεζες όπως η JPMorgan και η Morgan Stanley.

Η μετοχή της Orsted σημείωσε πτώση έως και 19% στην Κοπεγχάγη σήμερα Δευτέρα (25.8.2025). Οι μετοχές έχουν υποχωρήσει σχεδόν 50% φέτος, μειώνοντας την αξία της εταιρείας κατά σχεδόν 8 δισ. δολάρια.