Walmart: Απέκτησε κεφαλαιοποίηση Big Tech, πάνω από 1 τρισ. δολάρια – Πώς τα κατάφερε το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ στον κόσμο

Ένα ράλι στις μετοχές της Walmart ώθησε την κεφαλαιοποίησή της πάνω από το 1 τρισ. δολάρια την Τρίτη (2.2.2026) για πρώτη φορά, τοποθετώντας τον μεγαλύτερο λιανοπωλητή στον κόσμο σε μια κατηγορία που συνήθως συμμετέχουν εταιρείες Big Tech όπως η Nvidia και η Alphabet.

Η μετοχή της Walmart σημείωσε άνοδο έως και 1,6% στις 9.45 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης, φτάνοντας σε ενδοημερήσιο ρεκόρ 126 δολαρίων ανά μετοχή, επίπεδο που ανεβάζει την χρηματιστηριακή αξία της λίγο πάνω από 1 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Οι μετοχές έχουν αυξηθεί κατά 12% φέτος, ξεπερνώντας την άνοδο 1,9% του δείκτη S&P 500.

Η αλυσίδα με έδρα το Μπέντονβιλ του Αρκάνσας έχει αξιοποιήσει την τεράστια κλίμακα και το δίκτυο προμηθευτών της για να διατηρήσει τις τιμές χαμηλά και να αποσπάσει μερίδιο αγοράς σε όλο το φάσμα των εισοδημάτων. Ενώ η Walmart έχει διατηρήσει την ελκυστικότητά της στα νοικοκυριά που αναζητούν προϊόντα σε καλή σχέση ποιότητας/τιμής, οι διαδικτυακές της προσφορές προσελκύουν και νέους πλουσιότερους αγοραστές που αναζητούν ευκολία.

Η Walmart έχει υποστεί έναν τεράστιο ψηφιακό μετασχηματισμό τα τελευταία χρόνια. Νωρίτερα φέτος, ανακοίνωσε μια συνεργασία με την Alphabet για να προσφέρει αγορές με τεχνητή νοημοσύνη στην πλατφόρμα Gemini της Google και πρόσφατα συνεργάστηκε με την OpenAI για να επιτρέψει στους πελάτες της να περιηγούνται και να αγοράζουν τα προϊόντα της απευθείας μέσω του ChatGPT. Η εταιρεία προστέθηκε στον δείκτη Nasdaq 100 τον περασμένο μήνα. Είναι επίσης η μεγαλύτερη εταιρεία στον δείκτη S&P 500 Consumer Staples ακολουθούμενη από την Costco Wholesale, την Procter & Gamble και την Coca-Cola. Είναι επίσης μία από τις λίγες μη τεχνολογικές εταιρείες που αξίζουν 1 τρισ. δολάρια και περισσότερο, μαζί με την Berkshire Hathaway και την Saudi Aramco.

Ξεκίνησε από ένα σούπερ μάρκετ το 1962

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg η Walmart ξεκίνησε ως ένα κατάστημα το 1962 και γρήγορα επισκίασε ανταγωνιστές όπως η Kmart και η Sears. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 δυσκολευόταν να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά τα κατάφερε υπό την ηγεσία του πρώην Διευθύνοντα Συμβούλου Doug McMillon. Τώρα πουλάει τα πάντα, από συλλεκτικές κάρτες συναλλαγών μέχρι μεταχειρισμένες τσάντες Chanel στον ιστότοπό της και παραδίδει τις online παραγγελίες πιο γρήγορα. Η διαφήμιση και άλλες δραστηριότητες εκτός λιανικής τροφοδοτούν επίσης την αύξηση των κερδών. Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος John Furner, που ανέλαβε 1η Φεβρουαρίου, έχει την ευθύνη να συνεχίσει αυτή τη δυναμική, καθώς και να ηγηθεί της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης από την εταιρεία.