Μία νέα AI εποχή ξεκινά για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Διανύουμε την εποχή κατά την οποία η ιδέα της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που μέχρι πριν από λίγο καιρό έμοιαζε πολύ μακρινό στα μάτια μας, περνάει από την θεωρία στην πράξη. Την βλέπουμε στην καθημερινότητα μας, να μετατρέπεται σε έναν βασικό πυλώνα για τους περισσότερους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, τη στιγμή που η ανάγκη για ισχυρές, ασφαλείς και ευέλικτες ψηφιακές υποδομές γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Οι επιχειρήσεις του σήμερα ν αναζητούν προηγμένες τεχνολογικά λύσεις που θα τους επιτρέπουν να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα τα δεδομένα τους, αξοποιώντας στην πράξη τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Με τη βασική διαφορά ότι τώρα δεν χρειάζεται να επωμιστούν οι ίδιες το βάρος τεράστιων επενδύσεων σε δικό τους εξοπλισμό.

Ακριβώς αυτή τη νέα ανάγκη έρχεται να καλύψει η COSMOTE TELEKOM, προσφέροντας νέες υποδομές Data Center για τις AI ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, με πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα πρωτοποριακών υπηρεσιών Business Cloud. Στην καρδιά αυτής της νέας υποδομής βρίσκεται η δυνατότητα GPU-as-a-Service, μια λύση που ανοίγει τον δρόμο για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης υψηλών απαιτήσεων, δημιουργώντας καινούργιες προοπτικές για επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και δημόσιους φορείς.

Η υπηρεσία GPU-as-a-Service αξιοποιεί την τεχνολογία της NVIDIA σε συνεργασία με την HPE (Hewlett Packard Enterprise), προσφέροντας πολύ υψηλότερη υπολογιστική απόδοση σε σχέση με τις παραδοσιακές υποδομές για workloads τεχνητής νοημοσύνης, data analytics και high-performance computing. Πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, να εκπαιδεύσουν αλγορίθμους, να επεξεργαστούν μεγάλους όγκους δεδομένων ή να δημιουργήσουν νέες ψηφιακές υπηρεσίες με πραγματικό επιχειρηματικό αποτύπωμα, ενώ την ίδια στιγμή ενισχύει την καινοτομία και την ψηφιακή κυριαρχία στην Ελλάδα.

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι δίνει σε μια επιχείρηση άμεση πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ που χρειάζεται, χωρίς η ίδια να πρέπει να επενδύσει σε δικές της, κοστοβόρες υποδομές υψηλής ισχύος.

Ακριβώς το ίδιο σημαντική είναι και η αξία των παραπάνω υπηρεσιών για ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς. Γιατί μέσα από το οικοσύστημα Business Cloud, εταιρείες ή οργανισμοί που μέχρι χθες περιορίζονταν από την έλλειψη τεχνολογικών υποδομών, μπορούν πλέον να αναπτύσσουν AI μοντέλα, να επιταχύνουν ερευνητικά έργα και να υλοποιούν εφαρμογές με ασφάλεια και ευελιξία.

Σημειώνεται ότι όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον που πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. Το Data Center της COSMOTE TELEKOM στην Αθήνα έχει σχεδιαστεί με πολλαπλά επίπεδα φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας, ενώ συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών, όπως τα πρότυπα ISO για Data Center και Cloud υποδομές, καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR.

«Με τις προηγμένες δυνατότητες GPU-as-a-Service μέσω του Business Cloud, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα και οι εφαρμογές μιας επιχείρησης φιλοξενούνται σε ένα ασφαλές ευρωπαϊκό περιβάλλον, ενισχύοντας την εθνική ψηφιακή κυριαρχία και την καινοτομία.», τόνισε σχετικά ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Και επειδή η τεχνολογική πρόοδος οφείλει να συμβαδίζει με τη βιωσιμότητα, η νέα data center υποδομή της εταιρείας τηρεί αυστηρές προδιαγραφές ενεργειακής αποδοτικότητας. Με τεχνολογίες ψύξης που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και με 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον των ψηφιακών υποδομών μπορεί να είναι ταυτόχρονα ισχυρό, ασφαλές και περιβαλλοντικά υπεύθυνο.

Πλήρες φάσμα υπηρεσιών

Το Data Center της COSMOTE TELEKOM παρέχει στις επιχειρήσεις ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που υποστηρίζει σύγχρονες Cloud αρχιτεκτονικές και διευκολύνει τη δημιουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε ένα περιβάλλον μεγάλης επεκτασιμότητας. Μέσα από τις υπηρεσίες Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service και GPU-as-a-Service, οι επιχειρήσεις αποκτούν τα εργαλεία για να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να επεκτείνουν τις ψηφιακές τους υποδομές με τρόπο που ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες τους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει το μοντέλο λειτουργίας που την εξυπηρετεί περισσότερο. Μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέξει την ευέλικτη χρέωση pay-as-you-go, να αξιοποιήσει έτοιμα πακέτα ή να διαμορφώσει προσαρμοσμένες λύσεις, ανάλογα με το μέγεθος, τη δραστηριότητα και τον ρυθμό ανάπτυξής της. Μπορεί, επίσης, να ξεκινήσει τη χρήση της υπηρεσίας σταδιακά, αξιοποιώντας τη δυνατότητα try-and-buy, ώστε να δοκιμάσει τις υπηρεσίες στην πράξη και να σχεδιάσει με μεγαλύτερη σιγουριά τα επόμενα ψηφιακά της βήματα.

Την ίδια στιγμή, μέσω ενός self-service portal, οι επιχειρήσεις έχουν έλεγχο της διαχείρισης των πόρων τους, γεγονός που επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Cloud. Παράλληλα, η ύπαρξη professional services από εξειδικευμένους Cloud και AI μηχανικούς, αλλά και η 24/7 τεχνική υποστήριξη μέσω της βοήθειας ενός live chatbοx, διασφαλίζει ότι κάθε επιχείρηση έχει δίπλα της την απαραίτητη τεχνογνωσία σε κάθε στάδιο, από την αρχή μέχρι το τέλος.

To σημαντικότερο είναι πως με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι τεχνολογικές βάσεις πάνω στις οποίες οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να χτίσουν το επόμενο βήμα τους. Σε έναν κόσμο όπου η ανταγωνιστικότητα θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ικανότητα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, η ύπαρξη ενός ασφαλούς, εγχώριου και προηγμένου οικοσυστήματος Cloud και AI υπηρεσιών αποτελεί πλεονέκτημα.

Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια ακόμα τάση της σύγχρονης εποχής. Είναι το επόμενο μεγάλο βήμα για όλους τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας.

Για όλες τις επιχειρήσεις, λοιπόν, που θέλουν να περάσουν τώρα από τη συζήτηση στην πράξηκαι από την ιδέα στην καινοτομία, το νέο οικοσύστημα Business Cloud της COSMOTE TELEKOM ανοίγει έναν δρόμο με πραγματικές δυνατότητες. Έναν δρόμο που φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά και πιο ουσιαστικά στην ελληνική αγορά.