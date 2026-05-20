Επιφυλακτικότητα στις αγορές εν μέσω πληθωριστικών κινδύνων – Οριακή πτώση στην Αθήνα, μικτή εικόνα στην Ευρώπη

Με ήπιες πτωτικές τάσεις άνοιξαν τα χρηματιστήρια της Ευρώπης στη συνεδρίαση της Τετάρτης (20.5.2026), με τον Γενικό Δείκτη Τιμών στην Αθήνα να υποχωρεί κάτω από τις 2.200 μονάδες υπό το βάρος ρευστοποιήσεων τραπεζικών και δεικτοβαρών μετοχών, κλίμα που τείνει να βελτιωθεί με την εμφάνιση αγοραστών.

Οι τιμές των μετοχών στα χρηματιστήριο της Αθήνας αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ήπια πτωτικά, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί αναφορικά με τους πληθωριστικούς κινδύνους που δημιουργούνται λόγω του πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πληθωριστικοί κίνδυνοι ασκούν πιέσεις στα ομόλογα ενώ οι αγορές παρακολουθούν στενά και τις εξελίξεις στο μέτωπο ΗΠΑ και Ιράν.

Ειδικά πάντως στη σημερινή συνεδρίαση η πτώση των τιμών του πετρελαίου φαίνεται να καλλιεργεί προσδοκίες για ανάκαμψη.

Ειδικά στην Αθήνα οι απώλειες για τον Γενικό Δείκτη δεν ξεπερνούν το 0,5% με την αξία των συναλλαγών να προσεγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης περιορίζει την πτώση σε ποσοστό της τάξης του 0,5%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,3%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn, της Κύπρου, των ΕΛΠΕ και της ΔΕΗ.

Αντιθέτως, οι μετοχές που άνοιξαν με την μεγαλύτερη πτώση είναι αυτές της Viohalco, της Aktor και της Alpha Bank.

Ανοδικά κινούνται 61 μετοχές, 59 κινούνται πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Την ίδια ώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επικρατούν μικτές τάσεις, με τον δείκτη CAC 40 να ανακάμπτει μετά το αρνητικό άνοιγμα και τον γερμανικό δείκτη DAX να υποχωρεί οριακά.