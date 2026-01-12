Οικονομία

Νέα ρύθμιση των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ έως 120 δόσεις ζητά το ΒΕΑ

Μόλις 1 στους 10 οφειλέτες καταφέρνει τελικά να ολοκληρώσει και να αποπληρώσει τη ρύθμιση στην οποία έχει ενταχθεί
Με αφορμή τα στοιχεία της έκθεσης του ΚΕΑΟ για το γ’ τρίμηνο του 2025, που αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές ρυθμίσεις οφειλών προς τον ΕΦΚΑ χάνονται, και χρέη ύψους 22,14 δισ. ευρώ βγαίνουν εκτός διαδικασίας, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ), Κωνσταντίνος Δαμίγος επαναφέρει το πάγιο αίτημά του επιμελητηρίου για -νέα- ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις.

Ο κ. Δαμίγος, τονίζει σε δήλωσή του ότι τα υφιστάμενα σχήματα των 24 ή 48 δόσεων δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Όπως επισημαίνει, το αποτέλεσμα είναι η μαζική απώλεια ρυθμίσεων οφειλών, με τα επίσημα στοιχεία να δείχνουν ότι μόλις 1 στους 10 οφειλέτες καταφέρνει τελικά να ολοκληρώσει και να αποπληρώσει τη ρύθμιση στην οποία έχει ενταχθεί.

Σύμφωνα με το ΒΕΑ, χωρίς μια γενναία ρύθμιση 120 δόσεων, τα χρέη θα συνεχίσουν να διογκώνονται, ενώ η αγορά θα στερείται βιώσιμων επιχειρήσεων. Όπως υπογραμμίζεται, η θέσπιση μιας ρεαλιστικής και λειτουργικής ρύθμισης δεν συνιστά παραχώρηση, αλλά αναγκαία προϋπόθεση τόσο για την αύξηση των εισπράξεων του ΚΕΑΟ όσο και για την αποτροπή της οριστικής οικονομικής ασφυξίας χιλιάδων επαγγελματιών.

