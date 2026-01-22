Νίκη Κεραμέως: Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου, νέο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων

Σημαντικές παρεμβάσεις προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, επιβεβαιώνοντας ότι από την 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ μέσα στον Φεβρουάριο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Όπως ανέφερε το πρωί της Πέμπτης (22.01.2026) η Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, η νέα ρύθμιση έχει στόχο να διευρύνει τον αριθμό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, απλοποιώντας τη διαδικασία σύναψης και επέκτασής τους. Η υπουργός Εργασίας υπενθύμισε επίσης ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ το 2019 στα 880 ευρώ σήμερα, σημειώνοντας άνοδο 35,3%, ενώ παραμένει σε ισχύ η κυβερνητική δέσμευση για 950 ευρώ το 2027.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ανέφερε ότι από τα μέσα του 2027, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, βάσει δεικτών όπως ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη.

Η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους για τις συλλογικές συμβάσεις

Όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, η υπουργός εξήγησε ότι η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους διευκολύνει τη σύναψη και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διασφαλίζει την προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη μιας σύμβασης, επισπεύδει τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, ενώ όπως υπογράμμισε, θα ισχύσει άμεσα από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, χωρίς μεταβατικό στάδιο.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι τα αποτελέσματα θα φανούν σε βάθος χρόνου, η Νίκη Κεραμέως σημείωσε ότι οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες, ιδίως σε κλάδους όπου υπάρχουν ήδη συλλογικές συμβάσεις που δεν πληρούν σήμερα τα κριτήρια επέκτασης.

Ερωτηθείσα γιατί δεν ήρθε νωρίτερα το νομοσχέδιο, η υπουργός Εργασίας υποστήριξε ότι έπρεπε να προηγηθεί εξυγίανση της αγοράς εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση παρέλαβε ανεργία στο 18%, με υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας. Όπως ανέφερε, η μείωση της ανεργίας στο 8% και η ενίσχυση της συμμόρφωσης στην εργατική νομοθεσία δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη της κοινωνικής συμφωνίας.