O Dow Jones για πρώτη φορά στην ιστορία του ξεπέρασε τις 50.000 μονάδες: Πανηγυρίζει ο Τραμπ

Ο Dow Jones, ο ιστορικός βιομηχανικός δείκτης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ξεπέρασε σήμερα ενδοσυνεδριακά το συμβολικό όριο των 50.000 μονάδων, για πρώτη φορά στην ιστορία του, κάτι που δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει ως τεράστια επιτυχία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Γύρω στις 21.30 (ώρα Ελλάδας) ο Dow Jones έφτασε τις 50.002,61 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο +2,24%, κυρίως χάρη στα μεγάλα κέρδη που καταγράφει ο τεχνολογικός τομέας στις ΗΠΑ.

Άμεση ήταν και η αντίδραση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος μέσα από το Truth Social, έκανε αναρτήσεις που πανηγυρίζει την είδηση αυτή, κλείνοντας τη λεζάντα της ανάρτησής του γράφοντας: «Συγχαρητήρια Αμερική!»

Οι εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών, όπως οι Nvidia, Advanced Micro Devices και Broadcom καταγράφουν άνοδο άνω του 7%. Οι μετοχές τους εκτοξεύτηκαν, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι θα επωφεληθούν από τις αυξημένες επενδύσεις των εταιρειών Amazon και Alphabet σε κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πάντως, η μετοχή της Amazon κατέγραφε πτώση περίπου 7% αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει φέτος τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της κατά άνω του 50%, εντείνοντας την «κούρσα» για την κυριαρχία στην τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης. Μια παρόμοια ανακοίνωση είχε κάνει την Τετάρτη και η Alphabet.