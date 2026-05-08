Ο οίκος Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ+

«Η δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια»
Οίκος αξιολόγησης Fitch / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Reinhard Krause
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές. Είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας…

Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος Fitch αναφέρει ότι η αξιολόγησή του βασίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματος της Ελλάδος σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών στη βαθμίδα «BBB» και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν, καθώς και σε ένα αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής που ενισχύεται από τη συμμετοχή στην ΕΕ και στην ευρωζώνη.

«Η δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τα θεμελιώδη μεγέθη και την αξιοπιστία της πολιτικής.

Αυτά τα πλεονεκτήματα σταθμίζονται με τις συνέπειες της κρίσης του δημόσιου χρέους, ιδίως το πολύ υψηλό αλλά σταθερά μειούμενο βάρος του δημόσιου χρέους, τη σημαντική απώλεια ΑΕΠ, τις επίμονες εξωτερικές ανισορροπίες και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του τραπεζικού τομέα», αναφέρει ο Fitch.

