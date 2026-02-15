Παρουσία Μητσοτάκη οι υπογραφές με Chevron – Helleniq Energy

Μια νέα σελίδα ανοίγει για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy για την έναρξη των ερευνών στα θαλάσσια blocks «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Πιο συγκεκριμένα, αύριο (16.2.2026) στις 11:00 παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα υπογραφούν οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Στο επίκεντρο της ελληνικής ενεργειακής στρατηγικής παραμένει ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου, που εξασφαλίζει τη διοχέτευση τυχόν μελλοντικών κοιτασμάτων στη διεθνή αγορά και αξιοποιεί τις επενδύσεις της Κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy στα θαλάσσια blocks.

Σε συνδυασμό με τις υποδομές ΥΦΑ και τους διασυνδετήριους αγωγούς προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη, ο διάδρομος προβάλλεται ως βασική επιλογή για την υποκατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027. Στο βαθμό που θα υπάρξουν ανακαλύψεις εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στη χώρα, ο διάδρομος αυτός θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως δίαυλος για την εξαγωγή των ποσοτήτων αερίου που θα υπερβαίνουν τις ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης.

Στα ζητήματα αυτά, δηλαδή τον κάθετο διάδρομο και τις έρευνες υδρογονανθράκων, θα έχουμε το επόμενο διάστημα σημαντικές εξελίξεις – ορόσημα – για την ενεργειακή πραγματικότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής, με πρώτο βήμα την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy αύριο Δευτέρα (16.2.2026) για την έναρξη ερευνών στα θαλάσσια blocks «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Ποια είναι τα επόμενα ορόσημα

Η έναρξη των σεισμικών ερευνών στις 4 περιοχές προς το τέλος του έτους

Η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy, που θα είναι η πρώτη γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια και η πρώτη σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Ειδικά για τον κάθετο διάδρομο, καλλιεργούνται προσδοκίες για ουσιαστική ενεργοποίησή του μετά τις διαβουλεύσεις στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, με συμμετοχή εκπροσώπων των χωρών της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της συνάντησης είναι να αρθούν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν μέχρι στιγμής τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας προς Βορρά με κατάληξη την Ουκρανία. Στο βαθμό που θα μειωθεί το κόστος μεταφοράς μέσω του ελληνικού συστήματος, ο διάδρομος θα αναπτυχθεί περαιτέρω, ωστόσο η εφαρμογή της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ ως το τέλος του 2027 θα δώσει αποφασιστική ώθηση στο πρότζεκτ καθώς θα δημιουργήσει σημαντικό κενό εφοδιασμού στην περιοχή.