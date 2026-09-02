Ryanair: Σφοδρή επίθεση για βλάβες στο ελληνικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας και καθυστερήσεις πτήσεων – «Επηρεάστηκαν 7.000 επιβάτες»

Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω των συστηματικών προβλημάτων που εντοπίζονται στον ελληνικό εναέριο χώρο προκαλώντας συστηματικά καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις, ζητά η Ryanair σε ανακοίνωσή της.

Η low budget ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ζητά από την Κομισιόν μεταρρυθμίσεις στα συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της Ευρώπης με αφορμή την βλάβη στον εξοπλισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που σημειώθηκε στην Ελλάδα την 1η Σεπτεμβρίου. Όπως καταγγέλλει η Ryanair, προκλήθηκαν καθυστερήσεις σε 37 πτήσεις και ταλαιπωρία για 7.000 επιβάτες.

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Στην ανακοίνωση μάλιστα αναφέρεται πως αυτή είναι η 4η σοβαρή δυσλειτουργία που καταγράφεται στην Ελλάδα τον τελευταίο ένα χρόνο, αποδεικνύοντας την αποτυχία της κυβέρνησης να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις υποδομές εναέριας κυκλοφορίας».

«Επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να καταβάλλουν ολοένα και υψηλότερες χρεώσεις για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνουν μια υπηρεσία που διαρκώς υποβαθμίζεται. Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης να συνεχίζουν να υφίστανται επανειλημμένες καθυστερήσεις και προβλήματα, επειδή τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ελλάδας είναι παρωχημένα, ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενα και παρουσιάζουν συνεχώς βλάβες. Η κατάσταση έχει φτάσει πλέον σε σημείο που αγγίζει το παράλογο, καθώς πρόσφατα η ίδια η αεροπορική βιομηχανία αναγκάστηκε να συνεισφέρει οικονομικά για την αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας – εξοπλισμού που κανονικά θα έπρεπε να έχει αντικατασταθεί με χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος», αναφέρεται η Ryanair στην σκληρή της ανακοίνωσή της.

Ακόμη, η αεροπορική εταιρεία σημειώνει ότι «ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλά ασταμάτητα για ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα, συνεχίζει να ανέχεται τις επαναλαμβανόμενες διαταραχές στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αν τα αεροδρόμια, οι αεροπορικές εταιρείες ή οι επιβάτες της Ευρώπης παρουσίαζαν τόσο χαμηλή απόδοση, θα υπήρχαν άμεσες συνέπειες. Ωστόσο, οι πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας συνεχίζουν να διαφεύγουν της ευθύνης, ενώ οι επιβάτες πληρώνουν το τίμημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σταματήσει να εκδίδει δελτία Τύπου και να αρχίσει να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις. Οι Ευρωπαίοι επιβάτες δικαιούνται μια σύγχρονη υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με επαρκές προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση».

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Ο Διευθυντής Επιχειρήσεων της Ryanair, Νιλ ΜακΜάχον, δήλωσε:

«Η χθεσινή βλάβη του ελληνικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αποτελεί ακόμη μια απαράδεκτη και αναπόφευκτη διακοπή της λειτουργίας του ATC, η οποία προκάλεσε καθυστερήσεις έως και 3 ώρες σε 37 πτήσεις της Ryanair και επηρέασε σχεδόν 7.000 επιβάτες της Ryanair. Αυτή είναι πλέον η τέταρτη σοβαρή βλάβη του ελληνικού συστήματος ATC τους τελευταίους 12 μήνες. Οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να καταβάλλουν υψηλότερα τέλη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κάθε χρόνο, ενώ η υπηρεσία που λαμβάνουν γίνεται όλο και χειρότερη.

Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς προς και από τους οποίους ταξιδεύουν οι επιβάτες αυτή την περίοδο αιχμής, και όμως η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της παραμένει εντελώς απροετοίμαστη να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, όπως αποδεικνύεται από τις επαναλαμβανόμενες βλάβες του εξοπλισμού της, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες διαταραχές σε χιλιάδες επιβάτες.

Η Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπόσχεται επανειλημμένα ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα ανταγωνιστικό ή αποδοτικό στις επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίες προκαλούν περιττή αναστάτωση σε χιλιάδες επιβάτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρέμβει επειγόντως, να επιβάλει τη μεταρρύθμιση του προβληματικού ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Οι επιβάτες της Ευρώπης έχουν βαρεθεί».