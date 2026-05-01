Σε ισχύ η συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Αγορά 700 εκατομμυρίων καταναλωτών, καταργείται το 90% των δασμών

Σε εφαρμογή μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες διαπραγματεύσεων, τίθεται η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Mercosur. Έτσι, δημιουργείται μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές ζώνες παγκοσμίως, καλύπτοντας περισσότερους από 700 εκατομμύρια πολίτες.

Η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη), αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας εμπορικής στρατηγικής των Βρυξελλών, σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Με τις ΗΠΑ να μη θεωρούνται πλέον ο απόλυτα σταθερός σύμμαχος της ΕΕ και την Κίνα να ενισχύει την επιρροή της, η Ευρώπη επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τις εμπορικές της συμμαχίες και να μειώσει τις εξαρτήσεις της.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις χώρες του Mercosur κατά περίπου 39% τα επόμενα χρόνια.

Σήμερα, οι εξαγωγές αυτές ανέρχονται σε περίπου 57 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών προβλέπεται αύξηση κατά 17% από τα 29 δισεκατομμύρια ευρώ που καταγράφονται σήμερα.

Κατάργηση των δασμών

Η συμφωνία καταργεί το 91% των δασμών στις ευρωπαϊκές εξαγωγές και το 92% στις εξαγωγές της Mercosur, ξεκινώντας από σήμερα για ορισμένα προϊόντα και προοδευτικά για τα υπόλοιπα.

Από ευρωπαϊκή πλευρά, οι δασμοί 35% στην αυτοκινητοβιομηχανία θα καταργηθούν σταδιακά πλήρως, στο κρασί ο ισχύων δασμός 27% θα καταργηθεί πλήρως τον όγδοο χρόνο, στα μηχανήματα το τρέχον 20% θα καταργηθεί εντός μέγιστης προθεσμίας 15 ετών, ενώ αναγνωρίζονται 344 Ευρωπαϊκές Γεωγραφικές Ενδείξεις.

Από την πλευρά της Mercosur, για το βόειο κρέας έχει συμφωνηθεί ποσόστωση 99.000 τόνων ετησίως με δασμό 7,5%, για το κρέας κοτόπουλου η ποσόστωση φτάνει στους 180.000 τόνους ετησίως με )%.

Μηδενικοί δασμοί θα υπάρχουν και για 180.000 τόνους ζάχαρη ετησίως από τη Βραζιλία και 10.000 από την Παραγουάη, για 45.000 τόνους μέλι ετησίως και 3.000 τόνους αυγά ετησίως.

Για τα εσπεριδοειδή, οι εξαγωγές λεμονιών θα είναι απαλλαγμένες από δασμούς σε 7 χρόνια, ενώ των πορτοκαλιών και των μανταρινιών σε 10.

Προστασία Ευρωπαίων αγροτών

Για την προστασία ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα από πιθανές ζημιές που θα προκληθούν από την εισαγωγή των λατινοαμερικάνικων γεωργικών προϊόντων, η ΕΕ έχει εγκρίνει μέτρα διασφάλισης που επιτρέπουν την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την ανάγκη λήψης προστατευτικών μέτρων αν οι εισαγωγές ευαίσθητων προϊόντων όπως πουλερικά, βοδινό κρέας, αυγά, εσπεριδοειδή και ζάχαρη αυξηθούν κατά 5% πάνω από τον τριετή μέσο όρο και, ταυτόχρονα, οι τιμές εισαγωγής είναι 5% χαμηλότερες από την τιμή στην ΕΕ.