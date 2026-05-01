Τα κέρδη Chevron και Exxon Mobil πάνω από τον «πήχη» με ώθηση από την παραγωγή

Οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ, Exxon Mobil και Chevron, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, αν και οι τιμές των μετοχών τους υποχώρησαν περισσότερο από 1%.

Παρά τη σημαντική πτώση των καθαρών κερδών των Exxon Mobil και Chevron συγκριτικά με πέρυσι και το έντονα ασταθές γεωπολιτικό και ενεργειακό περιβάλλον, η ισχυρή συμβολή της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, λειτούργησε ως βασικός πυλώνας στήριξης των επιδόσεων.

Η Exxon Mobil κατέγραψε καθαρά κέρδη 4,2 δισ. δολαρίων ή 1,00 δολάριο ανά μετοχή, μειωμένα από 7,7 δισ. δολάρια (1,76 δολάρια ανά μετοχή) την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η πτώση αποδίδεται κυρίως σε ζημίες από χρηματοοικονομικές αντισταθμίσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση φορτίων και τις αναταραχές στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ο τομέας παραγωγής της Exxon αποδείχθηκε καθοριστικός, καθώς κατέγραψε κέρδη 5,74 δισ. δολαρίων, παρά τη μικρή υποχώρηση σε ετήσια βάση. Η παραγωγή διαμορφώθηκε στα 4,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αντίστοιχα, η Chevron εμφάνισε καθαρά κέρδη 2,2 δισ. δολαρίων (1,11 δολάρια ανά μετοχή), μειωμένα από 3,5 δισ. δολάρια πέρυσι, αλλά σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών μετά τις προσαρμογές. Τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,41 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για 0,95 δολάρια.

Και στην περίπτωση της Chevron, η παραγωγή αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανθεκτικότητας. Η εταιρεία παρήγαγε περίπου 3,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αυξημένα κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, ενισχύοντας ουσιαστικά τη συνολική κερδοφορία που έφτασε τα 3,9 δισ. δολάρια. Η αύξηση αυτή αντιστάθμισε εν μέρει τις πιέσεις από χαμηλότερα περιθώρια διύλισης και υψηλότερα κόστη.

Σύμφωνα με τον CEO της Chevron, Μάικ Γουίρθ, η εταιρεία παραμένει λιγότερο εκτεθειμένη στις γεωπολιτικές εντάσεις της Μέσης Ανατολής, λόγω της μεγαλύτερης γεωγραφικής διαφοροποίησης της παραγωγής της σε Αμερική, Ασία και Αφρική.

Συνολικά, τα αποτελέσματα και των δύο ενεργειακών κολοσσών αναδεικνύουν ότι, παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις από τις αγορές και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, η παραγωγή παραμένει ο κεντρικός παράγοντας που στηρίζει την κερδοφορία και καθορίζει τη συνολική ανθεκτικότητα του κλάδου σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας.