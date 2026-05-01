Ο Τραμπ βάζει δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα (1.5.2026) ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τραμπ είπε ότι η ΕΕ δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία και θα αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα στο 25%.

«Με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική μας συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις ΗΠΑ», έγραψε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι πλήρως κατανοητό και συμφωνημένο ότι, αν παράγουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει κανένας δασμός», πρόσθεσε ο Τραμπ.