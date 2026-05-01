Όμιλος Λάμψα: Έσοδα 126 εκατ. ευρώ το 2025

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα EBITDA του oμίλου ανήλθαν σε 36,6 εκατ.
Η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ δημοσίευσε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2025, όπου παρουσιάζονται τα θετικά αποτελέσματα έναντι της προηγούμενης χρονιάς, δείχνοντας ενδεχομένως και μια νέα τάση για τα πολυτελή ξενοδοχεία.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Λάμψα ΑΕ ανήλθαν το 2025 σε 126,1 εκατ. ευρώ έναντι 122,9 εκατ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3%, ενώ αυξήθηκε και η ζήτηση για τα πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας

Συγκεκριμένα, για τη μητρική εταιρεία, η οποία περιλαμβάνει τα ιστορικά ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία» και «King George», οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 85,7 εκατ. από 81,5 εκατ. το 2024, σημειώνοντας άνοδο 5%.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα EBITDA του oμίλου ανήλθαν σε 36,6 εκατ. από 40,1 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 9%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως σε αυξημένα λειτουργικά κόστη και επενδυτικές δαπάνες. Αντίθετα, για τη μητρική εταιρεία τα EBITDA ενισχύθηκαν οριακά, φθάνοντας τα 28,8 εκατ. από 27,9 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 3%.

Τα κέρδη προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν σε 24,5 εκατ., έναντι 26,6 εκατ. το 2024, ενώ για τη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε 20,7 εκατ., αυξημένα σε σχέση με τα 18,8 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κερδοφορία των βασικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Την ίδια στιγμή, ξεχωρίζει η επένδυση άνω των 30 εκατ. για τον ριζικό εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του «Elatos Resort & Spa» στην Αγόριανη Παρνασσού. Ο oμιλος συμμετέχει στη Regency Entertainment, για δημιουργία ολοκληρωμένων προϊόντων ψυχαγωγίας και φιλοξενίας.

