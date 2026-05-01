Η Ιαπωνία ξόδεψε 34,5 δισ. δολάρια για να στηρίξει το γιεν

Η Ιαπωνία δαπάνησε περίπου 34,5 δισ. δολάρια για να στηρίξει το γιεν, στην πρώτη παρέμβαση από τον Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg.

Η κλίμακα της παρέμβασης ήταν πιθανώς περίπου 5,4 τρισ. γιεν, με βάση τη σύγκριση των λογαριασμών της Τράπεζας της Ιαπωνίας που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή (30.4.2026) και των προβλέψεων των χρηματιστηριακών μεσιτών.

Το 2024, οι αρχές δαπάνησαν κατά μέσο όρο 3,8 τρισ. γιεν σε τέσσερις περιπτώσεις για να στηρίξουν το γιεν.

Αυτή ήταν η πρώτη παρέμβαση υπό την καθοδήγηση του υπουργού Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα και η πρώτη από τότε που ο Σαναέ Τακαΐτσι έγινε πρωθυπουργός. Η κλίμακα και ο αντίκτυπος δείχνουν ότι τα όρια της Ιαπωνίας για ένα αποδεκτό επίπεδο αδυναμίας του γιεν παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα υπό την ηγεσία του Τακαΐτσι.

Το γιεν ενισχύθηκε απότομα την Πέμπτη (30.4.2026), αφού έφτασε τα 160,72 έναντι του δολαρίου νωρίτερα μέσα στην ημέρα, το πιο αδύναμο επίπεδο από τα μέσα του 2024.

Η παρέμβαση ήταν αποτελεσματική, καθώς μείωσε το γιεν περίπου στα 155 ανά δολάριο.