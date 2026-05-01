Ευμορφίδης (Μπλε Κέδρος): Οκτώ project σε εξέλιξη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μονεμβασιά και Ρίο

Το νέο επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους 93,3 εκατ. ευρώ, παρουσίασε η «Μπλε Κέδρος». Οι επενδύσεις εστιάζουν σε οκτώ νέα project σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Μιχάλης Ευμορφίδης, προχώρησε την Πέμπτη (30.4.2026) σε εφ’ όλης της ύλης ενημέρωση σχετικά με τις επενδύσεις της «Μπλε Κέδρος» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μονεμβασιά και Ρίο και τους στόχους της εταιρείας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου για το 2025 ανήλθαν σε 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, μεταβολή που οφείλεται στις επιτυχείς πωλήσεις ακινήτων.

Η αξία του χαρτοφυλακίου του Ομίλου για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκε στα 108,6 εκατ. ευρώ και περιλάμβανε 39 ακίνητα υπό διαχείριση. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2025 ανήλθε σε 10,9 εκατ. ευρώ και περιλάμβανε έσοδα από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ καθώς και έσοδα από πώληση ακινήτου, τα οποία ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ .Τα EBITDA ανήλθαν στα 14,24 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. στη χρήση 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 13,4 εκατ. ευρώ από 9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Αναλυτικά τα projects που προχωρά η εταιρεία

Στη Θεσσαλονίκη (Ζεύξιδος 8), προχωρά η μετατροπή κτιρίου γραφείων σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με 52 δωμάτια, εστιατόριο και bar, συνολικής επιφάνειας 2.100 τ.μ., με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2026 και προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ

Στη Μονεμβασιά , στον οικισμό Ξιφίας, υλοποιείται το σύνθετο project Coco-mat Village, που περιλαμβάνει πεντάστερο ξενοδοχείο και κατοικίες, με τέσσερα κτίρια συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ. και παράλληλη ανάπτυξη 11 κατοικιών συνολικού εμβαδού 2.000 τ.μ. με ιδιωτικές πισίνες και αυλές. Το έργο έχει προϋπολογισμό 12,8 εκατ.

Στο Πεδίον του 'Αρεως ( Μαυρομματαίων 17), αναπτύσσεται το Coco-mat Residences. Το έργο θα περιλαμβάνει 15 διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών επιφανείας 135 έως 175 τ.μ., με αποθήκες και χώρους γυμναστηρίου, με επένδυση 3,5 εκατ. ευρώ και ολοκλήρωση τον Μάρτιο του 2027.

Στην Πεύκη (οδό Κοντογιάννη), προωθείται η κατασκευή νέου συγκροτήματος κατοικιών συνολικής επιφάνειας 2.280 τ.μ., με 12 διαμερίσματα και 21 θέσεις στάθμευσης, με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Στην οδό Ασκληπιού στην Αθήνα , η εταιρεία προχωρά στην αποκατάσταση και επέκταση διατηρητέου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 580 τ.μ., δημιουργώντας 8 διαμερίσματα και 2 επαγγελματικούς χώρους, με προϋπολογισμό 1,3 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2026.

Επί της οδού Φειδίου , δρομολογείται η μετατροπή παλαιάς διατηρητέας οικίας σε ξενοδοχείο 42 δωματίων, με προσθήκες καθ' ύψος και αλλαγή χρήσης. Η επένδυση ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ και βρίσκεται σε φάση εγκρίσεων, με καθυστερήσεις στην αδειοδότηση.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα της εταιρείας αναπτύσσεται στο Ρίο, κοντά στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου , όπου σχεδιάζεται η δημιουργία Coco-mat Village σε έκταση 22 στρεμμάτων, με πεντάστερο ξενοδοχείο και κατοικίες. Το έργο βρίσκεται σε φάση κατεδαφίσεων και οριστικοποίησης του master plan, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 56,7 εκατ. ευρώ και σε εξέλιξη διαδικασίες αδειοδότησης.

Στα Μελίσσια, η εταιρεία σχεδιάζει την ανακατασκευή ακινήτου συνολικής επιφάνειας 1.138 τ.μ. και την αλλαγή χρήσης του από ξενοδοχείο σε συγκρότημα κατοικιών. Το ακίνητο, που στο παρελθόν αποτέλεσε τμήμα του ξενοδοχείου «Ακραίον», βρίσκεται σε οικόπεδο 2.854 τ.μ., με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ και το έργο να βρίσκεται στο στάδιο της αρχιτεκτονικής προμελέτης.