Χρηματιστήρια: Η Αθήνα έκλεισε με κέρδη – Σε ανοδική πορεία οι ευρωαγορές

Συνεδρίαση με θετικό πρόσημο στο Euronext Athens την Τετάρτη (22/7/2026), με τους επενδυτές να βλέπουν το χρηματιστήριο στην Αθήνα να «χτίζει» σερί καταγράφοντας κέρδη για τρίτη συνεχόμενη μέρα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens έκλεισε στις 2.506,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,24%, ενώ οι επενδυτές απέφυγαν τη διόρθωση μετά το τραπεζικό ράλι που σημειώθηκε την Τρίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 286,75 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.792.649 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,29%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,73%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+5,31%), της Viohalco (+2,78%), των ΕΛΠΕ (+2,21%), της Coca Cola HBC (+2,09%), της Κύπρου (+1,90%) και του ΟΤΕ (+1,64%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-6,54%), της Elvalhalcor (-6,25%), της Aktor (-4,61%), της CrediaBank (-3,03%), της Allwyn (-1,85%) και της ΔΕΗ(-1,66%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετοχές της Jumbo διαπραγματεύτηκαν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή, ενώ τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Elvalhalcor διακινώντας 9.345.638 και 7.761.626 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 39,74 εκατ. ευρώ και η Elvalhalcor με 29,81 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 67 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Στην Ευρώπη «κρατάνε» τα κέρδη

Στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια οι επενδυτές δεν δείχνουν να πτοούνται από την κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ίδια στιγμή υπάρχει ανυπομονησία για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων β’ τριμήνου από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,65% στις 647,32 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +1,37% στις 10,700 μονάδες Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,62% στις 25,165 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +1,05% στις 8,447 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται κατά 0,92% στις 52.758 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +1,03% στις 19,577 μονάδες.