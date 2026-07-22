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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε τις δύο πρώτες άδειες σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων

Στις εταιρείες χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων
Golden bitcoin coin over defocused stock chart with copy space, Olsztyn, Poland 13 July 2021
Φωτογραφία iStock
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε σήμερα (22.7.2026) τις δύο πρώτες άδειες σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  άναψε το «πράσινο φως» για δραστηριοποίηση στην αγορά κρυπτονομισμάτων στις εταιρείες XENIOS BLOCKCHAIN GROUP A.E και CAPITAL WALLET GREECE 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε:

  • Την χορήγηση άδειας λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στην εταιρεία με την επωνυμία «XENIOS BLOCKCHAIN GROUP A.E», για την παροχή της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ. 23 της παρ.1 του άρθρου 3 του του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
  • Την χορήγηση άδειας λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στην εταιρεία με την επωνυμία CAPITAL WALLET GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, για την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114:

– Παροχής φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών της περ. 17 της παρ.1 του άρθρου 3
-ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών της περ. 19 της παρ.1 του άρθρου 3

-Ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι άλλων κρυπτοστοιχείων της περ. 20 της παρ.1 του άρθρου 3
– εκτέλεσης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ. 21 της παρ.1 του άρθρου 3

-Λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ. 23 της παρ.1 του άρθρου 3

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