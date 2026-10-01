Άγγελος Λάμπρου (Manessis Travel): Γιατί το ΑΙ δεν θα αντικαταστήσει το γραφείο ταξιδίων

Μόνο ένας στους δύο Έλληνες κατάφερε να κάνει ένα ταξίδι το περασμένο καλοκαίρι, σύμφωνα με στοιχεία που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.

Η ζήτηση για ταξιδιωτικές εμπειρίες και ταξίδια εν γένει, ωστόσο, εμφανίζεται ισχυρή. Για το πώς ερμηνεύεται αυτή η αντίφαση μίλησε στο newsit.gr ο Άγγελος Λάμπρου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Manessis Travel και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου και της Ομοσπονδίας εν Ελλάδι Ταξιδιωτικών Πρακτορείων και Γραφείων (HATTA και FedHATTA).

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«Ούτε θα το επιβεβαιώσω ούτε θα το διαψεύσω», λέει, εξηγώντας ότι η σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά. Όπως σημειώνει, έχει επιμηκυνθεί και κατά το φθινόπωρο, εκτιμώντας ότι, αν συνυπολογιστούν όλες οι μορφές μετακίνησης, το ποσοστό όσων έχουν ταξιδέψει θα υπερβεί το 50% του πληθυσμού.

Όπως προσθέτει, η πανδημία της Covid-19 λειτούργησε ως τομή, με την άρση των περιορισμών μετακίνησης (με στόχο τη μη διασπορά του ιού) να συνοδεύεται από σημαντική άνοδο της ζήτησης για ταξίδια.

Κληθείς να σχολιάσει εάν υφίσταται υπερτουρισμός, αναφέρει πως δεν υπάρχει. Καταγράφεται, όμως, υπερσυγκέντρωση πληθυσμού, δηλώνει, διευκρινίζοντας ότι το φαινόμενο δεν είναι οριζόντιο. Εμφανίζεται σε επιμέρους σημεία και χρονικές στιγμές, δημιουργώντας αρρυθμίες στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών και πίεση στις υποδομές. Η απάντηση, κατά τον ίδιο, βρίσκεται στην επιμήκυνση της σεζόν και στη διασπορά σε άλλους προορισμούς.

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Σχολιάζει ότι η χώρα πράγματι έρχεται αντιμέτωπη με κορεσμένες υποδομές. «Πρέπει οι υποδομές και ο σχεδιασμός να προηγούνται του εμπορικού καλπασμού». Ο ίδιος διακρίνει σημάδια βελτίωσης, με τα στοιχεία του 2024 και του 2025 να φανερώνουν για πρώτη φορά ότι η αύξηση της δαπάνης των επισκεπτών είναι υψηλότερη συγκριτικά με την άνοδο των αφίξεων.

Σκιαγραφώντας το προφίλ του Έλληνα ταξιδιώτη, ο κ. Λάμπρου περιγράφει μια σχέση με το ταξίδι που έχει ωριμάσει. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία άλλαξε ριζικά τα δεδομένα, προσφέροντας πρόσβαση σε κάθε πληροφορία για πτήσεις, διαμονή, μετακινήσεις και εμπειρίες. Εκεί ακριβώς εντοπίζει μια «αμήχανη στιγμή» για τον καταναλωτή: έχει μπροστά του όλη την πληροφορία, χωρίς να μπορεί με ασφάλεια να πραγματοποιήσει την καλύτερη επιλογή για τη δική του ανάγκη. Αυτό, κατά τον ίδιο, αναβαθμίζει τον ρόλο του έμπειρου ταξιδιωτικού συμβούλου.

Στο ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει το ταξιδιωτικό γραφείο, απαντά κατηγορηματικά όχι. Εξηγεί ότι κανείς δεν προσπερνά εύκολα την εμπιστοσύνη που χτίζεται με έναν σύμβουλο. Ο ταξιδιώτης μπορεί να κάνει μόνος του κράτηση για αεροπορικά, διαμονή και μεταφορές, δεν είναι βέβαιο όμως ότι θα τα κάνει με τη σωστή σειρά, την κατάλληλη στιγμή και στις σωστές τιμές – ούτε τι θα συμβεί αν κάτι δεν εξελιχθεί όπως σχεδιάστηκε. Όσο για την αντίληψη ότι το οργανωμένο ταξίδι είναι ακριβότερο, αντιτείνει ότι ο πελάτης αγοράζει τη σωστή αξία για τον προϋπολογισμό του, το «περιβόητο value for money».

Η Manessis Travel, όπως αναφέρει, είναι ανώνυμη τουριστική εταιρεία αμιγώς ελληνικών συμφερόντων, με αφετηρία το 1988. Ολοκληρώνει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες παρουσίας και εξελίχθηκε από ταξιδιωτικό γραφείο σε tour operator. Από το 2015 και μετά, κατά τα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών ταξιδιωτικών οργανισμών, επεκτάθηκε προσεκτικά στη φιλοξενία, με ξενοδοχειακές μονάδες και πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες. Στόχος, διευκρινίζει, δεν είναι απλώς να μεγαλώσει ο κύκλος εργασιών, αλλά να προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν.

Για το 2026, ο επικεφαλής της εταιρείας εκτιμά ότι θα διατηρηθούν τα επίπεδα του 2025, μιας ικανοποιητικής χρονιάς, με τον συνολικό τζίρο πάνω από τα 70 εκατ. ευρώ. Η χρονιά είχε δοκιμασίες, κυρίως στο τέλος της άνοιξης και στο πρώτο μισό του καλοκαιριού. Σε αυτές συνέβαλαν ο πόλεμος στο Ιράν, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πληθωρισμός. Το δεύτερο μισό του καλοκαιριού και το πρώτο μισό του φθινοπώρου φαίνεται να καλύπτουν μέρος των απωλειών.